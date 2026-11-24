Украинската оръжейна компания Fire Point публикува в официалния си профил в микроблог мрежата "Х" разяснения какви са разликите между двете балистични ракети, които разработва. Става въпрос за FP-7 и FP-9. За първата ракета беше обявено, че вече е преминала полеви тест директно на бойното поле и е използвана при операция в окупираните от руската армия украински земи. Проектът FP-9 е по-назад, но се очаква до края на годината да има повече яснота дали е преминала всички изпитания - Още: Украйна потвърди, че е изстреляла по цел в Русия новата си балистична ракета FP-7 (ВИДЕО)

Разликите

Ето какво поясниха от Fire Point за ракетите. Накратко: Те са тактическа и стратегическа.

FP-7 - тактическа балистична ракета. Обхват - до 250 км,с бойна глава от до 200 кг. FP-7 е първата балистична ракета на Fire Point. Мисията ѝ е да поразява руски военни бази и цели в тила близо до фронтовата линия, където се складират руско военно оборудване, боеприпаси и където се разквартируват войници - Още: Новата украинска балистична ракета FP-7 още не е изгодна: Създателят ѝ разкри детайли (ВИДЕО)

FP-9 - балистична ракета за мисии от стратегически мащаб. Обхват - до 850 км, с бойна глава до 800 кг. Целта е с нея да бъде поразявана военна инфраструктура дълбоко в Русия, на стотици километри от бойната зона - съоръжения, които поддържат логистиката на руската армия в множество сектори едновременно.

What is the difference between the FP-7 and FP-9 ballistic missiles? Fire Point's ballistic program encompasses two missiles built for distinct roles — tactical and strategic. FP-7 — tactical ballistic missile. Range — up to 250 km, warhead mass — up to 200 kg. FP-7 is Fire Point's first ballistic missile. Its mission is to strike Russian military bases and rear-area targets near the front line, where Russian units draw equipment, ammunition, and reinforcements. Hitting a base tens of kilometers behind the line of contact directly impacts what happens on the front. FP-9 — ballistic missile for strategic-scale missions. Range — up to 850 km, warhead mass — up to 800 kg. This targets military infrastructure deep inside Russia, hundreds of kilometers from the combat zone — facilities that sustain troop logistics across multiple sectors at once. That operational scale is what sets FP-9 apart from Fire Point's first ballistic system. — Fire Point (@FirePointUA) November 24, 2026

Повишено внимание във Великобритания

Националната служба за сигурност и министерството на отбраната на Великобритания предупредиха компаниите в страната, които оказват помощ на Украйна и конкретно с продуктите си подкрепят украинската армия (ВСУ), за повишена заплаха от руски саботажи. Предприятията са призовани да засилят сигурността - не просто онлайн, а като физическа охрана на обектите си, както и да защитят подобаващо чувствителна информация. Отделно има препоръка да обучават служителите си да са подготвени за такива случаи.

На първо място в препоръките е да се ограничи всякаква публична информация за служители, работещи в такива компании! И още - данни за обекти на съответните компании.

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