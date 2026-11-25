Китайският космически кораб "Шънджоу-24" беше успешно изстрелян с тричленен екипаж на борда, включващ пакистански гражданин, който ще стане първият чуждестранен астронавт на китайската космическа станция "Тиенгун", предадоха световните агенции. Космическият кораб беше изведен в орбита с ракетата Long March-2F в 8:18 ч. местно време от космодрума Дзиуцюен в Северозападен Китай.

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40-годишният Мохамед Зишан Али, който е пилот по професия, ще стане първият пакистанец в орбита. Той ще изпълнява функциите на специалист по полезния товар и се очаква да остане на станцията между пет и десет дни, през които ще провежда научни експерименти.

Shenzhou-24 lifts off! 🚀 https://t.co/WXuNqtbotO — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) November 25, 2026

С него пътуват китайският командир Тан Хунбо и бордовият инженер У И.

Китай представя космическата станция „Тиенгун“ като център за международно сътрудничество в областта на космическите изследвания на фона на перспективата за извеждане от експлоатация на Международната космическа станция, ръководена от НАСА, до 2030 г., отбелязва БТА.

В подготовка за полета пакистанският астронавт е преминал седеммесечно обучение в Пекин, включващо интензивни занятия по китайски език, изучаване на китайски песни и четене на китайска поезия. Той се е упражнявал и в калиграфия и е играл тенис на маса, посочва агенцията.

„Не летя заради себе си. Нося името на Пакистан на раменете си“, заяви Али пред журналисти.

Китайската космическа станция „Тиенгун“ се обитава от екипажи от по трима астронавти, които обикновено се сменят на всеки шест месеца.