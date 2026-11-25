Нови целенасочени мерки в подкрепа на гражданите за справяне с инфлацията и високите цени ще одобри правителството на Кипър на заседанието си днес, предаде БНР. Те ще обхванат приоритетно три групи - семействата, пенсионерите с ниски доходи и средната класа. Пакетът ще включва двуцифрен брой мерки, някои от които ще бъдат приложени за първи път, съобщи президентът Никос Христодулидис. Още: Тревога: Нарушиха въздушното пространство на Кипър

Мерките

Разходите им увеличават значително сумата, отпусната от правителството за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени гражданите, подчерта той. Мерките ще бъдат насочени към защита на доходите на домакинствата и допълнителна подкрепа за уязвимите групи. Специфични правителствени интервенции целят да облекчат семейните бюджети с оглед на коледните празници.

Министърът на търговията Михалис Дамянос и Службата за защита на потребителите към неговото ведомство се срещнаха с предприятия от хранителния сектор. Те призоваха търговците да допринесат за намаляване на цените на стоките от първа необходимост с промоционални действия в дните пред Коледа.

Правителството вече взе решения за продължване на действащите сега мерки и през 2027 г. Сред тях са нулева ставка на ДДС за широк кръг продукти, субсидии за електроенергия, по-нисък акциз върху моторните и отоплителните горива.25.

Още: Гутереш на заключителна среща по Кипърския въпрос