Ако погледнем последните две години, това турне е много хубав завършек на нашите околосветски прояви. Това заявиха Наско и Илиян от Б.Т.Р., коментирайки големия успех на националното им турне и предстоящата последна дата в София.

В НДК на концерта ще бъдем с много приятели, които изключително много са ни помагали през годините и пак ще ни помагат. Всяка една репетиция ни е още по-зареждаща, казаха музикантите. Те заявиха, че до няколко дни се очаква зала едно на НДК да бъде разпродадена. Следващата година ще бъде посветена на Б.Т.Р. 97 - даваме си сметка какво сме постигнали и до какво сме стигнали, разкриха Наско и Илиян.

Те споделиха, че преди 30 години са били “адски надъхани”. Имахме много работа по клубовете. Имахме адски голям хъс, който не е спирал през годините. Сега, разбира се, сме го канализирали, посочиха още те.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.