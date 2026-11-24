Премиерът Румен Радев развива вече политически инстинкт. Това каза в предаването Студио Actualno политологът и университетски преподавател Любомир Стефанов. Той отговори на въпроса какво означава казаното от Радев, че “Прогресивна България“ (ПБ) е отворена за конструктивни предложения на опозицията: “Премиерът Радев на гърба на президентстването си девет години най-сетне е почнал да развива някакви политически сетивности, инстинкт да го наречем. След като предната седмица някои негови хора наругаха опозицията и я нарекоха “бездиханна“, “излишна“, “умряло животно“ и разни други цветисти определения, премиерът може би си дава сметка, че идват промени в Конституцията. Идват и други моменти, в които ще има необходимо мнозинство от 160 плюс депутати. Още: Владислав Горанов: Бюджет 2027 е числова сметка, без политики

Няма да стане като миналия декември

И ако през цялото време малтретираш и пренебрегваш опозицията, и я наричаш с “нежни“ имена, накрая не можеш да очакваш тя да ти, използвам една разговорна дума, кандисва на всяко желание и прищявка и да скача, когато щракнеш с пръсти.“

На въпроса как беше обговорен политически Бюджет 2027 и ще стане ли както миналия декември с протестите, Любомир Стефанов отговори: “О, не. Миналия декември много хора живеят с илюзията, че е било заради бюджета. Социалните мрежи “продадоха“ тази идея на много хора, че е заради бюджета, тъй като чрез картинки и разни други находчиви техники успяха да достигнат до различни и разнообразни групи по интереси. Или пък създадоха такива. Още: Не може да говорим за сглобка: Депутат от ПБ за избора на ВСС

Снимка БГНЕС

Най-вече се превърнаха в средище на една енергия, която се изсипа не там, където тези нарочени за бащи на този протест искаха и мислеха, че ще отиде. Не чух тази крилата фраза: “Кой разпореди това безобразие“. Вижте, даже Асен Василев във вашето студио не се изрази по подобен красноречив начин, когато новият бюджет беше внесен. Като го слушам, то това е като онова, което миналата година взриви обществото. Не, няма да станем свидетели на това.“ Още: "В общини със силни кметове има директно и рязко преориентиране": Асен Василев в Студио Actualno (ВИДЕО)

Възможно е премиерът да прескочи финансовия министър

Коледа е време за подаръци, каза политологът. Въпросът е, че тези очаквания, които Румен Радев и правителството му поставиха на масата, имаха различна форма и различно материализиране за всеки. Сега се оказа, че не само няма да ги има, но няма да има почти нищо. Според Любомир Стефанов е напълно възможно в един момент Румен Радев да прескочи и собствения си финансов министър Гълъб Донев.

Политологът смята, че няма нова сглобка при избора на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Различията по отношение на бюджета между управляващи и опозиция остават дълбоки, според него. Още – във видеоматериала. Още: Този път не “като котки в чувал“: Надежда Йорданова за избора на парламентарната квота във ВСС