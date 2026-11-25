"Членството в Европейския съюз трябва да се спечели. Това е много дълъг и труден процес. Не е невъзможно, но отнема време. ЕС не познава такова нещо като ускорена процедура. Не съществува такава". Това заяви новият унгарски превиер Петер Мадяр на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски. Той е на първото си посещение в Украйна, което има за цел да възстанови обтегнатите отношения между двете страни.
Hungary's PM Péter Magyar: Membership in the European Union must be earned. It is a very long and difficult process. It is not impossible, but it takes time. The EU does not know such a thing as an accelerated process. There is no such thing. https://t.co/VznPVrl6rm— Clash Report (@clashreport) November 24, 2026
"Украйна напълно уважава правата и свободите на унгарската общност, както и тези на другите национални общности в нашата страна. Ние прилагаме споразуменията, които сме постигнали с нашите европейски съседи по тези въпроси", увери от своя страна Зеленски.
Zelensky: Ukraine fully respects the rights and freedoms of the Hungarian community, as well as those of other national communities in our country. We are implementing the agreements we have reached with our European neighbors on these issues. https://t.co/mbuSSe5sVF— Clash Report (@clashreport) November 24, 2026
"Днес имаме правилния вид исторически отношения между нас и унгарците, новото начало, за което говори премиерът. Преди известно време нямаше уважение сред политическите елити. И това е истината. Хората бяха насочвани един срещу друг. Не искам да навлизам в детайлите. Не искам да се връщам в онова минало. Вярвам, че днес имаме всяка възможност, не само защото е правилно и прагматично, но и защото има човешки отношения", каза още Зеленски.
Zelensky: Today, we have the right kind of historic relations between us and the Hungarians, the new beginning that the prime minister speaks about. Some time ago, there was no respect among the political elites. And that is the truth. People were being turned against one another. I do not want to go into the details. I do not want to go back into that past. I believe that today we have every opportunity, not only because it is right and pragmatic, but also because there are human relationships.— Clash Report (@clashreport) November 24, 2026
Украинският президент изрази увереност, че страната му ще излезе победител във войната с Русия. "Въпреки размерите на този гигант, ние сме уверени, че той ще загуби, защото истината е на наша страна", каза Зеленски.
Zelensky: I mean Russia. Despite the size of this giant, we are confident that it will lose because the truth is on our side. https://t.co/WKmf4jU4q2— Clash Report (@clashreport) November 24, 2026
"Москва винаги унищожава независимостта и свободата на другите в Европа, ако успее да унищожи независимостта и свободата в Украйна. През този век Русия няма да успее. Ние определено ще защитим нашата държава. Ние я защитаваме. Ще защитим нашата независимост и следователно свободата на Украйна и на всички народи в Европа", категоричен бе Зеленски.
Zelensky: Moscow always destroys the independence and freedom of others in Europe if it succeeds in destroying independence and freedom in Ukraine. In this century, Russia will not succeed. We will definitely defend our state. We are defending it. We will defend our independence and, therefore, the freedom of Ukraine and all the peoples of Europe.— Clash Report (@clashreport) November 24, 2026
Украинският президент отново отправи критики към американският военен министър Пийт Хегсет заради забавените доставки на ракети за системите Patriot. "Що се отнася до ракетите за Patriot системи за противовъздушна отбрана срещу балистични ракети, документът в момента е в Съединените щати. За съжаление, Хегсет още не го е подписал, така че зависи изцяло от него", каза Зеленски.
Zelensky: As for missiles for Patriot anti-ballistic air defense systems, the document is currently in the United States. Unfortunately, Hegseth has not signed it yet, so it depends exclusively on him. https://t.co/BAlVxWE191— Clash Report (@clashreport) November 24, 2026
По-рано украинският президент Зеленски и унгарският премиер Петер Мадяр играеха волейбол в Закарпатието.
WATCH: Zelensky and Hungarian Prime Minister Péter Magyar played volleyball in Zakarpattia. https://t.co/L9oWcw2LCH— Clash Report (@clashreport) November 24, 2026