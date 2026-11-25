Германия стартира нов вид бойна сила: първият по рода си полк от дронове, оформен въз основа на наученото от Украйна на бойното поле, създаден да вижда по-далеч, да удря по-дълбоко и да държи вражеските дронове настрана. Първият специализиран полк за дронове на Германия се очаква да получи украински наземни роботи Termit, разузнавателни дронове Raybird и крилати ракети Flamingo. Седем от деветте системи, посочени в плановете за доставки за германската армия, вече се използват в Украйна, съобщава POLITICO.

Министърът на отбраната Борис Писториус обяви миналия месец, че Германия ще започне създаването на първото звено за дронове на Бундесвера през 2027 г., обединяващо дронове за наблюдение, атака и защита срещу безпилотни вражески летателни апарати.Армията планира да започне с около 350 войници през 2027 г., като броят им нарасне до около 600 до 2029 г.

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Плановете отразяват по-широка промяна в отношенията на Германия с Украйна. След години на снабдяване на Киев с оръжия и военна помощ за борба с Русия, Берлин все повече се обръща към Украйна за бойния опит и технологиите, от които се нуждае, за да модернизира собствените си сили. Това дава на Украйна нова роля: не само като получател на западна военна подкрепа, но и като партньор в отбраната, който помага за оформянето на начина, по който Германия се подготвя за бъдещи войни.

Украйна превърна дроновете в едно от централните оръжия на бойното поле. Те откриват войски и превозни средства, атакуват ги, удрят снабдителни линии дълбоко зад фронта и все по-често прихващат други дронове. Бившият министър на отбраната на Украйна Михаил Федоров заяви през юни, че дроновете са отговорни за повече от 90 процента от вражеските цели, ударени от украинските сили. Германските лидери все по-ясно заявяват, че искат да запомнят тези уроци.

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„За Германия подкрепата за Украйна отдавна не е еднопосочна улица“, каза Писториус на среща на военните поддръжници на Украйна в Брюксел във вторник, подчертавайки, че Бундесверът се учи от опита на Украйна на бойните полета, особено в борбата с дронове и военните технологии.

Двете страни ще произвеждат съвместно дронове

По-рано украинският министър на отбраната Евгений Хмара и неговият германски колега Борис Писториус подписаха в Берлин споразумение за съвместно производство на украински разузнавателни безпилотни летателни апарати за отбранителните сили, съобщи украинското Министерство на отбраната.

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Съгласно споразумението, украински и германски компании ще създадат съвместно предприятие в Германия. Министерството на отбраната заяви, че предприятието планира да произведе няколко хиляди украински безпилотни летателни апарата за тактическо разузнаване и наблюдение през 2027 г.

„Германия е един от лидерите в подкрепата на отбранителната промишленост на Украйна. Вече имаме съвместни предприятия и систематично разширяваме това сътрудничество. Сега стартираме друг проект – в областта на дронове за тактическо разузнаване. Тези системи ще помогнат на нашите войници да виждат по-добре бойното поле, да планират и изпълняват бойни мисии. Важно е, че подобни проекти едновременно укрепват отбранителните индустрии на Украйна и Германия“, каза министърът на отбраната на Украйна Евгений Хмара.

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Германската страна ще финансира производството, разгръщането на необходимия капацитет и текущата подкрепа. Споразумението предвижда и възможност за увеличаване на обема на доставките за отбранителните сили в бъдеще. Според Министерството на отбраната, Украйна вече реализира 11 такива проекта с различни страни партньори. След подписването на новото споразумение те ще бъдат 12, шест от които с Германия.

Припомняме, че украинската отбранителна компания SkyFall и германската Auterion наскоро подписаха споразумение за създаване на съвместно предприятие в Германия за масово производство на дронове за Украйна. На първия етап заводът ще се съсредоточи върху производството на дронове Shrike FPV. По-късно компаниите планират да разширят продуктовото си портфолио, като добавят дронове-прехващачи SkyFall, както и ударни безпилотни летателни апарати със среден и голям обсег.

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