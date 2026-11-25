Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в ексклузивно интервю за "Ню Йорк пост", че би бил склонен да предостави президентско помилване на главния изпълнителен директор на Nvidia Corp. Дженсън Хуанг, ако се наложи, макар че изрази съмнение, че подобен ход ще бъде необходим. "Предполагам, че това винаги е възможност, но не мисля, че ще се наложи", уточни Доналд Тръмп. Още: Истинският скандал с Nvidia

Тръмп се огледа в производството на чипове

Президентът също така призова Хуанг да каже истината, когато се яви пред Конгреса следващата седмица, като заяви, че не смята, че изпълнителният директор трябва да се позове на правата си по Петата поправка.

Отделно от това Тръмп посочи, че остава отворен към възможността американското правителство да придобие дялово участие в производителя на чипове, като намекна, че "вероятно не е твърде късно" да се направи това.

Хуанг, чието възстановяване на поста главен изпълнителен директор на Nvidia беше обявено в понеделник, подаде оставка по-рано този месец на фона на съобщения за връзка с жена, заподозряна в шпионаж в полза на Китай. Предвижда се той да се яви пред три комисии на Камарата на представителите на 1 декември и пред Банковата комисия на Сената на 3 декември.

Законодателите търсят отговори относно потенциалните рискове за националната сигурност и спазването от страна на производителя на чипове на американските експортни ограничения за съвременни технологии.

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