Търпението на Зеленски се изчерпва: Какво се случва с президента

През последните седмици украинският президент Володимир Зеленски изостри реториката си както към критиците си, така и към съюзниците си. Търпението му изглежда се изчерпва и това започва да си личи. Президентът е разочарован от застоя на мирните преговори и неяснотите около финансовата помощ за Украйна, пише Politico.

Промяната в тона му се видя, например, когато миналата седмица изпусна нервите си и заяви, че е готов да даде адреса на "определено лице от Европейския съюз" на военните си, за да си поговорят с него, ако това лице продължава да блокира парите за Украйна. Всички разбраха, че става дума за унгарския премиер Виктор Орбан. Стигна се дотам, че ЕК направи нещо, което досега не се бе случвало - тя осъди изявлението на Зеленски, предупреждавайки го, че не трябва да отправя "заплахи срещу държавите членки на ЕС". Репликата му имаше и друг негативен за Украйна ефект, като принуди дори опозицията в Унгария да се обедини и да застане зад Орбан, заявявайки, че никой не бива да отправя такива заплахи срещу Унгария.

"Коментарът на Зеленски беше глупав", заяви Петер Креко от Political Capital, независима консултантска компания за политически изследвания в Будапеща. "Дори да смятате, както аз, че унгарското правителство прави всичко възможно за ескалирането на ситуацията, например със заплахите на Орбан да получи петрол със сила, коментарът на украинския лидер беше крайно безотговорен." Орбан: Ще принудя със сила Украйна да пусне руския газ по тръбопровода "Дружба“

Зеленски обаче изказа разочарованието си от Европейския съюз, че не е оказал по-силен натиск върху Орбан. "Не видях силни послания от европейските лидери", каза той, като подчерта, че сблъсъкът му с Орбан не е личен, а е за "живота на украинците, сигурността на Украйна и сигурността на Европа".

Зеленски смъмри и европейските лидери за колебливостта и голямото забавяне на помощта за страната му. На Световния икономически форум в Давос през февруари той заяви, че не правят достатъчно не само за да помогнат на Украйна, но дори и за собствената си защита. "Твърде често в Европа нещо е по-спешно", каза той. "Европа обича да обсъжда бъдещето, но избягва да предприема действия днес."

Зеленски също така стана по-малко предпазлив в забележките си към Тръмп, посочва Politico. След грозния скандал в Овалната зала, който спретнаха Тръмп и обкръжението му през 2025 г., Зеленски бе възприел подход на щателна предпазливост по отношение на американския президент. Но през последните седмици тонът му се промени. Той не си замълча и разкритикува многократните опити на Тръмп да окаже натиск върху Киев да направи отстъпки, вместо върху агресора Москва.

Още: Зеленски: Предупреждавах Тръмп за Третата световна война, той не ме чу. Европа и САЩ не са готови за нея

Проблемът е, че дори близки до Зеленски предупреждават, че тази реторика рискува да отчужди партньорите на Украйна, на които тя разчита за пари, оръжия и дипломатическа подкрепа.

Микола Княжицки, депутат от опозицията в Украйна, пък отбелязва, че промяната в реториката е свързана и с натиска, оказван върху Киев по отношение на мирните преговори. Зеленски разбира, че не може да жертва националните интереси и да се откаже от източните региони на страната, както иска Кремъл, казва Княжицки. Затова и изказванията му пред западните лидери станаха по-директни, смята той.

В същото време, според него, това е и опит на Зеленски да укрепи вътрешнополитическите си позиции "като твърд защитник на националните интереси на Украйна".

Но анализатори посочват, че украинският президент трябва да бъде малко по-внимателен, когато става дума за критикуване на съюзниците. Особено като се има предвид, че тяхната подкрепа ще му е нужна, за да се справи с администрацията на Тръмп.