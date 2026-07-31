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Витанов: Благодаря на опозицията, че не пропуска да ни атакува - ако няма повод, често си го измисля

31 юли 2026, 10:53 часа 757 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Витанов: Благодаря на опозицията, че не пропуска да ни атакува - ако няма повод, често си го измисля

"Започнахме да изпълняваме обещанията от предизборната ни кампания от ден 1" - това обяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов в декларация по повод финала на политическия сезон и първата пленарна сесия на 52-рото НС. Сред акцентите бяха изборните промени, задвижването на съдебни реформи, размразяването на парите по ПВУ и приемането на "възможния бюджет". Витанов обеща след ваканцията колегите му да са готови с управленската си програма и законодателство.

"Три месеца са само началото и няма място за доволни равносметки", обърна се Витанов към колегите си и подчерта, че всички те били подложени на провокации и осъзнали много рано, че парламентът е място за остри политически битки. Според него за 3 месеца от ПБ са се напасвали в движение, но научили уроците, които опозицията не пропуснала да им предаде. 

Витанов изброи редица конкретни решения, включително приемането на законодателство за съдебната власт, а днес ще са ясни и правилата за избор на членове на ВСС от парламентарната квота. За избора на главен прокурор обаче трябват 160 гласа, докато ПБ има само 131, затова Витанов каза:

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"От опозицията зависи да имаме и нов главен прокурор до края на годината. Ако опозицията откаже, това ще е доказателство, че някои партии съществуват, само за да злоупотребяват с доверието на българите", каза още Витанов.

"Възможният бюджет"

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По повод гласувания бюджет за 2026 г. той го определи като реалистичен, гарантиращ финансовата стабилност на държавата и осигуряващ "някакъв" ресурс за социални политики. Витанов е доволен, че НС прие всички законопроекти за реформите по плана за възстановяване, които са били забавени с години. "С тези решения България изпълни ангажиментите си към Европа и отключи милиарди евро", каза депутатът.

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"Върнахме машинното гласуване, с промените в Изборния кодекс направихме още една крачка към мечтания край на купения и корпоративния вот", каза Витанов и отбеляза, че е възстановена несправедливостта за ограничения брой секциите в страни извън ЕС.

От ПБ изброиха още замразените депутатски заплати, намалената партийна субсидия и оглавяването на парламентарни комисии от страна на опозицията.

"На финала искам да благодаря на опозицията, че никога не пропуска повод да ни атакува, а ако такъв няма - често си го измисля", добави председателят на парламентарната група. "Колеги от опозицията, заповядайте след отпуската, ние ще ви чакаме тук с нашата програма за управление, с подготвени закони и 131 депутати, които не са бройка, а мотивирани хора, които работят за България. Елате не с дамагогия, а с идеи. Каузата България е над партиите, който го разбира, е наш партньор", завърши той декларацията си.

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Петър Витанов Прогресивна България 52 Народно събрание
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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