ТИР-овете да не минават през България, а да се извозват с влакове: Съюзът по транспорт с авангардно предложение

Авангардна идея за справяне със създаващия затруднения тежкотоварен трафик лансираха от Научно-техническия съюз по транспорт. Тя предвижда извозване на камионите с влакове, както и промяна на старите норми за проектиране на пътните конструкции.

"Държавата трябва да се намеси и да качи тежкотоварните автомобили на влакови композиции, на платформи, за да преминават по най-бързия начин през територията ни", коментира инж. Ясен Ишев, председател на УС на Научно-техническия съюз по транспорт и специалист по пътно строителство.

Според него проблемът е многопластов и институциите трябва да се обединят, за да може това предложение да се реализира.

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Камионите са по-тежки от предвиденото и увреждат пътищата

"По нашите пътища се движат тежкотоварни автомобили, които са с наднормено тегло. Магистралите са оразмерени за натоварване от 11.5 тона на ос. Преминават обаче товари с 15-16 тона на ос. В по-влажна среда или в по-горещо време това дава възможност конструкцията на пътната настилка да се амортизира много по-бързо", обясни експертът.

Източник: БГНЕС

Той поиска цялостно преразглеждане на нормите за проектиране на пътища. Ишев добави, че от Научно-техническия съюз по транспорт на няколко кръгли маси са поставяли въпроса, че трябва да се променят старите норми за проектиране на пътните конструкции, предаде БНР.

В София от вчера заради топлото време от вчера започна оросяването на улиците. Това ще продължи и днес по основните артерии с интензивен трафик. Целта е да се намали нагряването на пътната настилка и разпространението на прах в условията на продължителното горещо време.

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Властите предвиждат и мерки и по ограничаване на тежкотоварните автомобили на магистралите.

"Имаме проблеми с качеството на изпълнение на самите магистрали, както и с последващата поддръжка. Надяваме се, че новото ръководство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и новото ръководство на Пътната агенция ще вземат мерки това, което се построява, да бъде с много по-добро качество", заяви Ишев.

Той уточни, че у нас има български фирми, които действително строят много качествено.