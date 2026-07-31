"Никой не продава футбола": ФИФА се оправдава за скандалното си решение

След като стана ясно, че от ФИФА имат намерения да търгува с предстоящите световни първенства, като продава част от правата на частни лица, се разрази голям скандал. Той придоби такива мащаби, че всички футболни федерации под егидата на УЕФА обявиха бойкот на бъдещите мондиали. В ранните часове на 31 юли, водената от Джани Инфантино организация излезе с дълго официално изявление в социалните мрежи, с което да разясни ситуацията и да направи опит да намали напрежението.

ФИФА: "Чухме мнението, предоставено от съответните конфедерации"

Ето цялото изявление на ФИФА: "ФИФА признава и уважава изразените публично мнения и опасения. ФИФА потвърждава отново ангажимента си към открита и демократична консултация. Погрешни медийни публикации нарушиха планирания консултационен процес. Чухме мнението, предоставено от съответните конфедерации във връзка с предложеното създаване на FIFA Forward Enterprise (FFE), и бихме искали да отговорим на въпросите, които се появиха след първоначалните медийни публикации във вторник.

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"Планираният от нас консултационен процес беше нарушен"

Уважаваме изразените публично мнения и опасения и потвърждаваме отново ангажимента си към открита и демократична консултация. Планираният от нас консултационен процес беше нарушен от неверни медийни публикации. Ще продължим с този консултационен процес, за да гарантираме, че всяка асоциация членка има възможност да изрази вота си въз основа на факти. FFE е предложена единствено за да се гарантира, че всички асоциации членки на ФИФА (MA) имат възможността да поемат значима собственост върху търговския потенциал на футбола в съответните си държави и че това не става за сметка нито на духа, нито на управлението на ФИФА или на самия футбол.

"Всеки има право да изрази несъгласието си"

Никой не продава футбола. Това не е нещо, което ФИФА някога би обмислила. Всеки има право да изрази несъгласието си и да потърси допълнителни разяснения, но нито един отделен субект не може да претендира, че представлява всички 211 асоциации членки по света. На всяка асоциация членка трябва да бъде позволено да разгледа предложението и да има думата при оформянето на собственото си бъдеще. Това са демократичните принципи на ФИФА.

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"Създадената търговска стойност би била споделена"

Според предложението: FFE би прехвърлила търговските и оперативните дейности на ФИФА по провеждането на събития в дъщерна организация, която ФИФА ще притежава и контролира постоянно. Създадената търговска стойност би била споделена между всички 211 асоциации членки, което ще позволи на всяка от тях да прави значими инвестиции във футбола в съответната си държава. Съгласно предложението всяка асоциация членка би получила 20 млн. щатски долара финансиране по FIFA Forward Development през следващите четири години (2027-2030), независимо от индивидуалната си подкрепа.

"Участието би било напълно доброволно"

Това увеличено финансиране би дошло от допълнителните приходи, генерирани от FFE чрез по-ефективното управление на търговските операции на ФИФА, в полза на всички асоциации членки. Програмата FIFA Fast Forward представлява еднократно финансиране за развитие в размер на допълнителни 20 млн. щатски долара за всяка асоциация членка – участието би било напълно доброволно за всички асоциации членки, ако предложението за FFE бъде придвижено напред – и би било финансирано чрез външна инвестиция, без отстъпване на контрол и без по какъвто и да е начин да се променя управленската структура на ФИФА.

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ФИФА посочи кои са принципите зад предложението

Без подкрепата на мнозинството от асоциациите членки търговските дейности на ФИФА биха останали непроменени. FFE не би била създадена. Тези компоненти представляват отправната точка на консултационния процес и подлежат на обсъждане като част от него. Това може да включва одобрение, отхвърляне или изменение – изцяло или поотделно. В основата на предложението за FFE стоят следните принципи: безпрецедентно финансиране за развитие, истински глобална собственост върху търговските възможности на нашия спорт и пълно самоопределение чрез демократичен процес за всички асоциации членки".

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