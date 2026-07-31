Божанов поиска оставката на правителството: Властта работи на минимум, колкото да не спре държавата

Време е за оставката на правителството, защото то се държи като служебно - покрива базовия минимум, за да не спре държавата, но почти нищо отвъд това.

Това написа в профила си във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Божидар Божанов.

"В последния ден на политическия сезон програма за управление няма. Но тази седмица са качени законодателна програма и опративна програма на Министерския съвет. Прочетох ги внимателно. Там няма почто нищо. Редовното правителство се държи като служебно - покрива базовия минимум, за да не спре държавата, но почти нищо отвъд това", категоричен е той.

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Правителство без посока

"Транспониране на директиви, прилагане на регламенти, обновяване на тарифи, превалутиране, смяна на имена на министерства, "прецизиране на разпоредби", ратификации. Малките изключения са или в изпълнение на решения на предходни правителства (напр. за епизоди от живота - тема, развивана в последните 3 редовни кабинета) или твърде недостатъчни за съответния сектор на фона на очакванията", допълни още Божанов.

Той уточни, че с изготвянето на програмата е бил натоварен вицепремиера Иво Христов. "Той видимо не се справя и е събирарелен образ на липсата на посока на правителството. Вместо план, Христов ръси обиди срещу опозицията. Вместо програма, от него излиза само разделяща обществото пропаганда. Затова е време за неговата оставка", завърши Божанов.

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