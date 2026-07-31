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Разминаване между декларирани доходи и начин на живот: Демерджиев сезира Сметната палата за Пеевски

31 юли 2026, 10:43 часа 1204 прочитания 0 коментара
Снимка: Народно събрание
Разминаване между декларирани доходи и начин на живот: Демерджиев сезира Сметната палата за Пеевски

Заради информация за несъответствие между декларираното имущество и доходи и фактическия начин на живот на лидера на ДПС Делян Пеевски министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата. МВР министърът посочва още в сигнала си и данни за неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи в полза на Пеевски.

Демерджиев е проявил инициативата заради обявена от Сметната палата позиция, в която се твърди, че институцията няма право да се самосезира, съобщиха от МВР.

"С настоящия сигнал Ви уведомявам, че смятам, че са налице данни и обстоятелства, които пораждат основателни съмнения за несъответствие между официално декларираните данни от г-н Делян Славчев Пеевски. Считам, че следва да бъде извършена детайлна проверка на декларираното имуществото от г-н Пеевски, в качеството му на лице, заемащо публична длъжност в светлината на изнесените от мен данни и факти по време на изслушване в Народното събрание на Република България на 02.07.2026 г. за осъществени от него полети с частни самолети през последните години", пише министърът в сигнала.

Източник: БГНЕС

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Проверка и на полетите до Дубай

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Според Демерджиев за последните години лидерът на ДПС многократно е летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените му финансови санкции по глобалния закон "Магнитски".

"Съществуват данни, че с цел заобикаляне на санкциите, финансирането на полетите е извършено от трети лица. Лицата, заемащи публични длъжности, са задължени да декларират случаите, в които в тяхна полза са дадени обезпечения и направени разходи от тях или в тяхна полза, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжност за пътуване, както и други плащания с единична цена над 500 евро", гласи още сигналът на Демерджиев.

Министърът отправя призив към Сметната палата да извърши пълна и всеобхватна проверка в рамките на законовите й правомощия относно достоверността и пълнотата на подадените декларации, наличие на несъответствие между декларирани доходи, имущество и фактическо имуществено състояние.

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Сметна палата сигнал Делян Пеевски Иван Демерджиев
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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