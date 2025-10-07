Войната в Украйна:

Руската тактика за пробив на украинската ПВО: Новостите напоследък

Русия вече подхожда по различен начин спрямо украинската ПВО (противовъздушна отбрана) с цел да я пробие. За целта руските сили ползват както различна тактика, така и нови технологични възможности. Това коментира военният анализатор за Украйна на германския таблоид Bild Юлиян Рьопке.

Какво е новото?

Рьопке заяви, че някои от руските еквиваленти на иранските дронове "Шахед" са екипирани с камери и предаватели, които изпращат координати на украинските системи за противовъздушна отбрана в реално време до Москва. Това позволява на руснаците по-точно да насочват своите балистични ракети, с които да унищожават украински ПВО единици.

Пример за такива дронове, но оборудвани с термовизионни камери, излезе наскоро, в операция с руски удар по украински товарен влак с гориво - Още: Извънредно положение в АЕЦ "Чернобил" след руски обстрел. F-16 във въздуха в Полша заради "Шахед"-и

Отделно, руснаците вече не пращат накуп множество дронове, а ги изстрелват на групи, на интервали от половин час. Така ПВО се претоварва - Още: Украйна успява да прехваща вече шест пъти по-малко руски ракети

Източник: Bild

Ивайло Ачев
