Руската армия започна офанзивата срещу "крепостния пояс" на Украйна. "Миротворецът" Орбан давал пълен достъп на Путин до ЕС (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската делегация, която пристигна във Флорида, е провела на 21 март (събота) разговори със специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - относно мирните преговори. Това бе двустранна среща, след като Кремъл отказа участие в нова дискусия в тристранен формат. Обсъжданията по оста Киев-Вашингтон ще продължат и днес, 22 март. Акцентът е върху преценката дали Москва е готова да предприеме стъпки към истинско прекратяване на войната, обяви Зеленски.

„За всички нас по света е важно дипломацията да продължи и ние се опитваме да сложим край на тази война – войната на Русия срещу Украйна. Никой не се нуждае от война. Екипите ще продължат да общуват и утре (днес - бел. ред.). Най-важното е да разберем до каква степен руската страна е готова наистина да сложи край на войната и до каква степен е готова да го направи честно и достойно. Особено сега, когато ситуацията с Иран само засили геополитическите проблеми“, каза украинският лидер.

President Zelensky says Ukrainian and US teams held talks with Steve Witkoff and Jared Kushner, with discussions set to continue. The focus is on assessing whether Russia is ready to move toward a genuine end to the war.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви, че преговорите са се фокусирали върху „ограничаване и разрешаване на оставащите въпроси“, за да се приближат страните до постигането на всеобхватно мирно споразумение. „В състава на американската делегация бяха специалният пратеник Стив Уиткоф, Джаред Къшнър, старшият съветник в Белия дом Джош Груенбаум и старшият политически съветник в Държавния департамент Крис Къран. Приветстваме продължаващите усилия за разрешаване на нерешените въпроси, като отчитаме тяхното значение за общата глобална стабилност, и благодарим на Доналд Тръмп за неговото непрекъснато лидерство в подкрепа на тези усилия“, добави Уиткоф в публикация в X.

В същото време секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров съобщи, че заедно с представителите на делегацията Давид Арахамия, Кирило Буданов и Серхий Кислица е продължил да обсъжда "ключови въпроси и следващите стъпки в преговорния процес". "Фокусирахме се върху координирането на подходите за по-нататъшен напредък към практични резултати. Докладвахме за резултатите от първия ден на срещата на украинския президент Володимир Зеленски. Благодарим на Съединените щати за ангажираността и последователната работа за напредъка на процеса. Утре (днес - бел. ред.) ще продължим работата си“, написа той в Telegram.

Унгария е осигурявала достъп на Русия до чувствителни дискусии в ЕС години наред

Междувременно се оказва, че тези, които най-много говорят за мир в Европа, но без да уточняват при чии условия - а именно правителството на Виктор Орбан в Унгария - от години тайно предоставяли на Москва достъп до чувствителна информация от преговорите в Европейския съюз. Това е ставало включително чрез съюзници в унгарското правителство и руски хакери, проникнали в мрежите на унгарското външно министерство, пише The Washington Post, цитирайки неназовани настоящи и бивши европейски служители. Сред тях е и Ференц Фреш, бивш ръководител на Службата за киберзащита на Унгария, който коментира руските хакерски атаки.

Външният министър Петер Сиярто редовно провеждал телефонни разговори по време на почивките на срещите на ЕС, за да предоставя на руския си колега Сергей Лавров „репортажи на живо за това, което се обсъжда“, както и възможни решения, споделя един от европейските служители по сигурността. Чрез такива разговори „на практика на всяка среща на ЕС в продължение на години Русия е била зад масата“, казва служителят. Сиярто е направил 16 официални посещения в Москва от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. Последното беше на 4 март, когато се срещна с диктатора Владимир Путин. Самият той не е отговорил на искане за коментар от страна на медията.

Последните "плодове", които Руската федерация успя да обере от това сътрудничество, са свързани с блокирания от Будапеща заем от ЕС за Украйна на стойност 90 милиарда евро. Новината на WP е поредно доказателство за зависимостта на Орбан и кабинета му от Руската федерация и обратното - колко много Кремъл се нуждае от стабилен "троянски кон" в ЕС: Руското разузнаване предложило фалшив опит за покушение срещу Орбан - на Путин му е важно кой ще спечели изборите в Унгария.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Спад в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна отчита украинският генщаб. На 21 март е имало 148 бойни сблъсъка спрямо 161 на 20 март, т.е. с 13 по-малко. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 265 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с две повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3587 изстреляни снаряда, като тук разликата е със около 190 надолу. Руската армия е използвала 8379 FPV дрона, което с около 260 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление са отбити 28 руски пехотни атаки за денонощието, твърди украинската армия, като в сводката отново е отбелязано, че сражения се водят в Мирноград. Още 6 руски атаки е имало в спомагателното от юг Олександриевско направление. В Константиновското направление са станали 17 сражения, а 13 - в направлението при Гуляйполе в Запорожка област.

Руските сили вероятно са започнали очакваната си офанзива (пролетно-лятна) през 2026 г. срещу украинския „крепостен пояс“ – основната отбранителна линия на Украйна в Донецка област, градена около Славянск и Краматорск. Това е оценката на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Тя е направена на база на това, че руските сили започнаха засилени наземни операции в посока Лиман, за да настъпят към Славянск – т.е. към северния край на „крепостния пояс“ – от североизток, вероятно с цел да подготвят условия за допълнително настъпление към Славянск от изток и югоизток на по-късен етап.

Украинският Трети армейски корпус и Оперативната група на обединените сили съобщиха на 21 март, че части от руската 1-ва гвардейска танкова армия и 20-а гвардейска комбинирана армия са провели механизирана и моторизирана атака с размерите на батальон в посока Лиман на 19 март (ВИДЕО 18+). Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщиха, че руските сили са провеждали атака в седем направления и са разположили над 500 пехотинци, десетки бронирани превозни средства и повече от 100 мотоциклета, бъгита и ATV-та (ВИДЕО 18+). Тази атака с размерите на батальон е значително по-голяма от повечето руски механизирани нападения през последните месеци, а подсилената атака с размерите на рота, която руските сили проведоха близо до Шандриголово (северозападно от Лиман) на 19 март, вероятно е била част от тази по-широка акция.

На 21 март говорителят на украинска механизирана бригада, действаща в района на Лиман, заяви, че Лиман е ключова крепост по пътя към Славянск и може да послужи като опорна точка за руските усилия за превземане както на Славянск, така и на Краматорск. Засилването на руските действия срещу Лиман е необходимо, за да се създадат условия за по-нататъшни атаки срещу "крепостния пояс", добави той. Говорителят отбеляза, че руските сили увеличават натиска срещу украинската армия чрез засилени атаки с голям брой пехота и техника. Каза също, че руските сили адаптират тактиката си, като преминават от атакуване с механизирани колони към разпръскване на превозни средства по различни направления на нападението едновременно, подобно на тактиката на разпръснатата пехота.

Руските сили вероятно атакуват по различни направления, за да претоварят и отвлекат вниманието на украинската отбрана, базирана на дронове.

Говорителят добави, че руските сили също така провеждат повече удари с управляеми бомби KAB-3000, безпилотни машини Lancet и дронове с "Мълния" в посока Лиман. Руският военен блогър Борис Рожин пък заяви на 20 март, че руските сили са извършили удар с управляеми бомби FAB срещу Славянск. Тези въздушни удари и удари с дронове вероятно представляват продължение на руската кампания за въздушно прекъсване на комуникациите на бойното поле в посока Лиман, чиято цел е да подкопае украинските логистични и отбранителни способности преди началото на наземните операции, за да се даде възможност на руските сили да постигнат по-бързо и по-лесно териториално напредване, анализира ISW.

Руските сили също така създават условия за започване на засилени наземни операции в посока Краматорск и Константиновка, за да развият настъплението срещу „крепостния пояс“ от юг. Говорителят на 11-а украинска въздушна армия подполковник Дмитро Запорожец съобщи на 21 март, че руснаците наскоро са засилили наземните атаки в посока Славянск и Краматорск в подготовка за бъдещи настъпателни операции и за да напреднат към височините по пътя към Константиновка, т.е. южния край на украинския „крепостен пояс“.

Запорожец съобщи, че руските сили активно прехвърлят личен състав към подстъпите към Константиновка, засилват ударите с дронове за наблюдение от първо лице (FPV) и „Мълния“ от Часив Яр (североизточно от Константиновка), прехвърлили са бронирани и други превозни средства в тази посока и са удвоили артилерийските удари и ударите на тактическата авиация в посока Краматорск. Армията на Владимир Путин също така провежда кампания за въздушно-наземно нападение срещу южния край на „крепостния пояс“ поне от края на февруари, за да се подготви за предстоящата офанзивна кампания, като нанася удари по основните украински наземни линии за комуникация в района и населените места в непосредствена близост до Краматорск.

Малко вероятно е обаче руските сили да превземат „крепостния пояс“ през 2026 г. Все пак те сигурно ще постигнат някои тактически успехи - но ще платят значителна цена, категорични са от ISW.

Геолокализирани кадри от последните дни, включително от вчера, сочат, че украинските сили наскоро са си възвърнали някои позиции в централната част на Часов Яр. Руски военни блогъри пък твърдят, че ВСУ са предприели контраатаки в посока града, но че руските сили са отблъснали нападенията. Настоящият обхват на украинските позиции в Часов Яр остава неясен. Руските сили се сражаваха в продължение на над 26 месеца, за да достигнат и превземат града след превземането на Бахмут през май 2023 г.

Що се отнася до направлението към Покровск, който си остава най-горещата точка на боеве, геолокализирани кадри, публикувани на 20 март, показват, че украинските сили наскоро са отбелязали незначителен напредък в северозападната част на Гришино (северозападно от Покровск). Други проверени кадри от 21 март показват, че руските сили наскоро са напреднали на север от Покровск и на запад от Родинско (на север от Покровск). Присъствието им на запад от Родинско показва, че вероятно са превзели населеното място на по-ранна дата.

UA 14th Chervona Kalyna Brigade observes RU infantry exploding on claimed remotely placed mines in Rodynske, Donetska Region, Ukraine.



00:11 48.35276, 37.21363

00:20 48.35631, 37.19907

@GeoConfirmed @UAControlMap

Публикувани на 21 март кадри с геолокализация сочат, че украинските сили наскоро са напреднали южно от Пищане - т.е. югоизточно от Купянск. Оператори на дронове от руския 375-и противотанков артилерийски батальон нанасят удари по комуникационно оборудване на украинска позиция южно от Пищане, става ясно от видеата, които потвърждават напредъка на ВСУ.

Война на ракети и дронове

През изминалата нощ Русия е нанесла удар по Украйна с 139 безпилотни летателни апарата, съобщиха украинските ВВС. Според предварителни данни - към 8:30 ч. - силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 127 дрона от типовете „Шахед“, „Гербер“, „Италмас“ и други в северната, южната и източната част на страната. На 7 места са регистрирани удари от 8 атакуващи безпилотни летателни апарата, както и падане на отломки от свалени дронове на 7 други места, се посочва в изявлението.

Русия атакува железопътни линии и локомотив на крайградски влак. По време на евакуация кондуктор е бил ударен и убит от идващ влак, а един пътник е бил ранен, твърдят Украинските железници. „Врагът отново атакува подвижния състав на Днепровската железопътна линия – този път локомотив на крайградски влак. Благодарение на навременната евакуация нито пътниците, нито екипажът на локомотива са пострадали. Евакуацията по време на заплахата от дронове за пътническите влакове спасява животи, но в същото време може да представлява сериозна опасност, ако се прояви дори и най-малката небрежност. За съжаление, днес имаме изключително трагичен инцидент: на железопътната линия „Одеса“, докато спираше влак и евакуираше пътници, кондуктор беше фатално ударен от идващ влак, който също се насочваше към собствената си евакуационна спирка. Освен това един пътник е с умерени наранявания“, се казва в изявлението.

През нощта са били свалени 25 украински безпилотни летателни апарата над Русия, съобщи руското Министерство на отбраната. Свалени са над Московска област, областите Владимир, Белгород, Курск, Тула, Рязан, Ростов, Воронеж и Брянск, както и над Черно море, се посочва в съобщението.

Един цивилен е бил ранен при атака с дрон на украинските въоръжени сили срещу лек автомобил в Шебекино, област Белгород, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков. В село Сачковичи в област Брянск един служител е бил ранен в резултат на атака срещу селскостопанския холдинг „Мираторг“, съобщи местният губернатор.