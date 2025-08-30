Руската църква разреши официално да се благославят банковите карти: От руския парламент подкрепиха идеята

Нова "напредничава" идея се появи в Русия и бе подкрепена дори от Съвета на Руската федерация.

Става дума за официалното разрешение от страна на Руската православна църква да бъдат освещавани банковите карти. Това решение бе взето от църквата още в средата на август, а сега е подкрепено и от Съвета на Руската федерация (горната камара на руския парламент), както става ясно от думите на сенатора и председател на Социалдемократическия съюз на жените на Русия Олга Епифанова. Пред руското издание "Газета.ру" тя обясни, че благославянето на банковите карти ще е начин вярващите да усетят подкрепата на Църквата и да са сигурни, че дори в ежедневните и материални аспекти на живота е добре да се доверяват на Бог.

"Решението на Руската православна църква да благославя банковите карти, колкото и неочаквано да звучи, е изцяло в съответствие с религиозната практика: от древни времена вярващите са благославяли къщи, коли и различни вещи, които се използват всеки ден", каза Епитафова пред изданието.

Тя все пак предупреди, че дори да е благословена една банкова карта не бива да се очаква мигновено забогатяване.

"Това не е магия за пари, а по-скоро молитва за ред и благоразумие в бизнеса. Апостол Павел е предупредил, че сребролюбието е коренът на всяко зло. Тоест, самата сума по картата нито спасява, нито погубва човека, важното е как той управлява средствата", заяви още Епифанова. Според нея, благословията на банковата карта трябва да се разбира като напомняне, че финансите са само инструмент и са подчинени на духовните цели.

Затова, заяви още тя, да се освещават банковите карти не е някаква екзотична новост, а начин вярващите да усетят подкрепата на Църквата.