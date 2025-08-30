Войната в Украйна:

Руската църква разреши официално да се благославят банковите карти: От руския парламент подкрепиха идеята

30 август 2025, 19:00 часа 433 прочитания 0 коментара
Руската църква разреши официално да се благославят банковите карти: От руския парламент подкрепиха идеята

Нова "напредничава" идея се появи в Русия и бе подкрепена дори от Съвета на Руската федерация.

Става дума за официалното разрешение от страна на Руската православна църква да бъдат освещавани банковите карти. Това решение бе взето от църквата още в средата на август, а сега е подкрепено и от Съвета на Руската федерация (горната камара на руския парламент), както става ясно от думите на сенатора и председател на Социалдемократическия съюз на жените на Русия Олга Епифанова. Пред руското издание "Газета.ру" тя обясни, че благославянето на банковите карти ще е начин вярващите да усетят подкрепата на Църквата и да са сигурни, че дори в ежедневните и материални аспекти на живота е добре да се доверяват на Бог.

"Решението на Руската православна църква да благославя банковите карти, колкото и неочаквано да звучи, е изцяло в съответствие с религиозната практика: от древни времена вярващите са благославяли къщи, коли и различни вещи, които се използват всеки ден", каза Епитафова пред изданието.

Още: Свещеник: Църковните камбани пазят Русия от дронове. Путин вярва на друго (ВИДЕО)

Тя все пак предупреди, че дори да е благословена една банкова карта не бива да се очаква мигновено забогатяване.

"Това не е магия за пари, а по-скоро молитва за ред и благоразумие в бизнеса. Апостол Павел е предупредил, че сребролюбието е коренът на всяко зло. Тоест, самата сума по картата нито спасява, нито погубва човека, важното е как той управлява средствата", заяви още Епифанова. Според нея, благословията на банковата карта трябва да се разбира като напомняне, че финансите са само инструмент и са подчинени на духовните цели.

Още: Нововъведение: В руска област към всяка медия занапред ще бъде назначен свещеник

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Затова, заяви още тя, да се освещават банковите карти не е някаква екзотична новост, а начин вярващите да усетят подкрепата на Църквата.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Русия Руска православна църква Руска църква банкови карти освещаване банкова карта
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес