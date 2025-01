"Нищо добро не чакам от (Доналд) Тръмп. Ще има по-твърда политика спрямо Русия". Това директно заяви руският генерал Виктор Соболев, член на комисията по отбрана на Държавната дума на Русия. Соболев има чин генерал-лейтенант.

Според Соболев, който е депутат от Руската комунистическа партия, Тръмп ще успее в аспирациите си да "вземе" Гренландия и Панамския канал и тогава ...

Lieutenant General Viktor Sobolev, a member of the Russian State Duma Defense Committee, has repeatedly commented on Donald Trump and his policies.

