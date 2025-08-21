Войната в Украйна:

Окончателно: ЕС и САЩ се договориха за митата

21 август 2025, 15:40 часа 248 прочитания 0 коментара
Европейският съюз (ЕС) и САЩ излязоха с дългоочакваното съвместно изявление за митата, с което се създава рамка за справедлива, балансирана и взаимноизгодна трансатлантическа търговия и инвестиции. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия (ЕК). Изявлението потвърждава и се основава на политическото споразумение, постигнато от председателя на ЕК Урсула Фон дер Лайен и президента Доналд Тръмп на 27 юли, посочват от Комисията.

В изявлението се определя ангажиментът на двете страни да работят за възстановяване на стабилността и предвидимостта в търговията и инвестициите между ЕС и САЩ в полза на предприятията и гражданите. Това е първата стъпка в процес, който ще увеличи търговията и ще подобри достъпа до пазара в допълнителни сектори.

В изявлението подробно се определя новият тарифен режим на САЩ по отношение на ЕС с ясна максимална, всеобхватна ставка от 15 % за по-голямата част от износа на ЕС, включително в стратегически сектори като тези за автомобилите и автомобилните части, фармацевтичните продукти, полупроводниците и дървения материал.

Секторите, за които вече се прилага тарифата за най-облагодетелствана нация в размер на 15 % или повече, няма да подлежат на допълнителни мита, се посочва още в съобщението на ЕК.

Споразумението обхваща покупка на енергийни суровини за 750 милиарда долара и 600 милиарда долара за инвестиции от страна на ЕС до 2028 година. Споразумението засяга и нетарифните бариери, цифровата търговия и екологичните регулации.

През юли президентът Доналд Тръмп и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се срещнаха в голф клуба на Тръмп в Търнбъри, Шотландия, и обявиха мащабно търговско споразумение, което предвижда 15 процента мита за повечето европейски стоки, предотвратявайки ставки от 30 процента, с които Тръмп заплашваше, ако до 1 август не бъде постигнато споразумение.

Пламен Иванов
