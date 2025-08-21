Европа зове Тръмп: Прати изтребители близо до България, за да защитиш Украйна

Европейските държави са готови да се възползват от обещанието на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ може да се включат в гаранциите за сигурност за Украйна само непряко, като осигурят помощ от въздуха. Републиканецът отрече, че Вашингтон ще праща свои военни на място в Украйна при евентуално мирно споразумение с Русия, но даде индикации, че все пак би помогнал за отбрана на страната и на Европа.

Европа иска американски изтребители в Румъния

Сега висши военни лидери от цяла Европа натискат Тръмп да разположи американски изтребители в Румъния като част от новите гаранции за сигурност за Украйна, съобщава британското издание The Times. Целта е близо до страната ни да долетят стелт изтребители F-35 от САЩ.

В момента НАТО провежда въздушни патрули над Черно море от военновъздушната база "Михаил Когълничану" в Румъния, която служи като ключов център на САЩ по време на войната в Ирак и сега се счита за най-вероятната база за американски самолети в региона.

Още: САЩ обявиха, че Европа на практика ще купува от тях гаранции за сигурност на Украйна (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Евролидерите настояват за сателити, разузнаване и ракети Patriot за Украйна

Освен разполагането на F-35, европейските правителства търсят и ангажименти от страна на САЩ за достъп до американски сателити и събиране на разузнавателна информация, както и за разрешение за разузнавателни полети над Черно море.

Те искат и твърди гаранции, че САЩ ще доставят на Украйна ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot и NASAMS, за да помогнат за отблъскването на атаките на руските сили.

The Times припомня и думите на руския външен министър Сергей Лавров, че "на Москва и Пекин трябва да се даде право на вето върху западната военна помощ за Украйна". Той имаше предвид гаранциите за сигурност и заяви как Русия трябвало да участва в обсъжданията, защото "сериозното обсъждане на въпросите за сигурността без Русия е път, който не води никъде": Историята се повтаря: Русия иска да участва в обсъжданията за гаранции за сигурност на Украйна (ВИДЕО).

Предложената рамка би дала на петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН – Китай, Русия, САЩ, Обединеното кралство и Франция – право на вето върху всякаква военна подкрепа, предоставена на Украйна. Такова положение би позволило на Кремъл да блокира помощта за Киев по свое усмотрение.

Снимка: Getty Images

Какво още се знае за гаранциите, които се обсъждат за Украйна?

Коментарите на Лавров на 20 август дойдоха в момент, в който европейските лидери ускоряват преговорите по пакет от гаранции за сигурност за Украйна в случай на прекратяване на огъня. Президентът Володимир Зеленски поиска от съюзниците си обвързващи гаранции, за да попречат на Русия да започне нова инвазия. Евролидерите и американският президент Доналд Тръмп загатват, че Киев може да получи гаранции в стил "член 5 на НАТО" - атака срещу Украйна ще се счита за атака и срещу гарантите и те ще трябва да се намесят, за да я защитят. Само че украинската страна няма да влиза официално в Алианса като член.

Този план е изтъкнат специално от италианския премиер Джорджа Мелони, която иска съюзниците да реагират до 24 часа дали да пратят войски на място, или не, когато мирът бъде нарушен, съобщава Bloomberg: "Олекотена версия на НАТО": Европа с план за гаранции за Украйна, лоша новина за участието на САЩ (ОБЗОР - ВИДЕО).

Американският държавен секретар Марко Рубио застава начело на работна група, която да разработи гаранциите за Украйна. САЩ обаче няма да участват с военни на място, както посочи Тръмп, а зам.-министърът на отбраната Елбридж Колби е казал, че приносът на Щатите ще е "минимален", твърди Politico: План с 4 точки: Как САЩ могат да участват в гаранциите за сигурност на Украйна.

Снимка: Getty Images

Френският президент Еманюел Макрон заяви на 18 август, че гаранциите ще разчитат на силна украинска армия, подкрепена от ангажиментите на "коалицията на желаещите", която включва над 30 държави - съюзници на Киев.

Bloomberg съобщи на 19 август, че пакет от гаранции за сигурността на Украйна може да бъде финализиран тази седмица. Европейски официални лица са обсъдили изпращането на британски и френски войски в Украйна, заедно с контингенти от около 10 други държави. Планира се те да са в райони, намиращи се далеч от фронтовата линия, и да наблюдават спазването на евентуално примирие: Войници, оръжия, самолети, ПВО: Гаранциите за сигурност за Украйна – черновите (ОБЗОР - ВИДЕО).

Великобритания и Швеция дадоха да се разбере, че са готови да изпратят военни в Украйна, но не на фронтовата линия, а само за осигуряване защитата на украинското небе и пристанищата на страната. Япония също е съобщила, че ще се включи в гаранции за сигурността на Украйна. А в Германия положението за канцлера Фридрих Мерц е доста сложно, що се отнася до тази тема: Германски войници в Украйна: Мерц среща проблеми дори в собствената си партия.