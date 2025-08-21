Вместо блокада: Мирен протест в Нови Сад, искат свобода за арестуваните протестиращи

Мирен протест вместо блокада имаше тази сутрин пред съда и прокуратурата в Нови Сад, предаде регионалната телевизия Eн1, цитирана от БТА. Студенти и граждани се събраха на същото място като в понеделник, с настояване за освобождаването на всички арестувани участници в предходни протести в северния сръбски град. Демонтрантите обаче решиха да не блокират работата на съдебните органи, за да не им попречат да действат по подадените жалби. Осем протестиращи са обвинени в нападение над полицейски служители и са задържани в ареста в срок до 30 дни.

Освен това шестима души са обвинени в опит за убийство заради нападение над членове на специалната военна част „Кобра“ в началото на август,

когато в Нови Сад бе подпален офис на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) по време на сблъсъци между протестиращи и привърженици на СПП.

По време сблъсъците в офиса се е намирал председателят на СПП Милош Вучевич с по-големия си син и министърът на икономиката Адриана Месарович.

Вучевич: Искаха да ни изгорят живи

Наскоро Вучевич заяви, че не се съмнява, че „ планът на участниците в протеста е бил членовете на СПП, присъстващи там, да бъдат изгорени живи. И да ги убият всички “.

Бившият премиер сравни случилото се с изгорени от усташите сърби в църквата в Глина през 1941 г. Глина е населено място,

част от Независимата държава Хърватия, създадена от силите на Оста в резултат на нахлуването войските на Третия райх в Югославия по време на Втората световна война.

„ Бях в помещенията на партията от около 20:00 до 3-4 часа сутринта... Никога не съм виждал такъв (конфликт) на футболен мач, буквално беше война.

Ако не бяха членовете на (специалната военна част) „Кобра“ и няколко приятели, които се оказаха там... Участниците дойдоха от няколко града в Сърбия и по някакво чудо се защитихме “, каза Вучевич пред сръбските медии.

По време на сблъсъците в Нови Сад член на "Кобра" произведе изстрел във въздуха и демонстрантите се разбягаха.

Стрелба във въздуха

Вълна от социално недоволство обхвана цялата страна, след като в Нови Сад на 1 ноември миналата година падна козирката на гарата в града, в резултат на което загинаха 16 души.

Студентите блокираха над 60 факултета в Сърбия и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента Александър Вучич в корупция и непотизъм.

Правителството и президентът пък твърдят, че опозиционни партии и финансиране от чужбина стоят в основата на протестите, а не обикновени граждани.

На протестите в последните дни се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, както и до стотици арестувани демонстранти.