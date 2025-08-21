"Язовир и храм се правят бавно": Двама министри с краткосрочни мерки за безводието

"Знаем, че язовир и храм се правят за много време и с много пари". Това коментира министърът на околната среда и водите Манол Генов пред депутатите от ресорната комисия във връзка с безводието и във връзка с прединвестиционните проучвания за изграждане на язовир "Черни Осъм". По думите на другия ресорен министър - Иван Иванов - там, където няма проблеми с вододопадаването, има язовири, а поблемите идват при подземните водоизточници.

Населените места без вода

По данни на регионалния министър Иван Иванов към 18 август 260 868 души в страната са с нарушено водоподаване, общо 16 града: Белоградчик, Роман, Бяла Черква, Кюстендил, Ловеч, Тетевен, Ябланица, Брезник, Радомир, който от днес е с възстановено водоподаване, Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник, Котел, Омуртаг, Върбица и над 200 села. ОЩЕ: Депутатите се събират извънредно заради безводието

Мерките за Плевен

По отношение на Плевен - МОСВ е предоставило информация на МРРБ кои свободни подземни водни тела имат достатъчен ресурс, за да може при бъдещо проучвателно изграждане на подземни сондажи, да се разполага с тях.

Министърът обаче обърна внимание, че трябва да се има предвид, че водата е безценно богатство и не трябва да се получава смесване между подмемните пластове. "Не можем безразборно да тръгнем да правим сондажни кладенци за напояване, които могат един път да замърсят тези слоеве, да се получи смесване на водите и да се получи така, че тези тела да влошат своето качество, независимо от ниските обеми и подводни нива, които има в момента", добави Генов.

"Съчувствам на плевенчани, но виждаме, че проблемите там са натрупани в годините. Този проблем не е от 16 януари 2025 г., откакто е започнало работа това правителство. Имаме амбицията съвместно с МРРБ, още повече, когато става въпрос и за води на напояване с МЗХ, да осигурим и едно по-добро качество на живот, както и по-добра околна среда така и достъп до чиста питейна вода", каза министърът на екологията.

Екоминистърът уточни, че МОСВ е облекчило режима на сондажите и ще предложи такива и за одобрение от Народното събрание.

Снимка: Facebook/Григорий Димитров

Регионалният министър Иван Иванов уточни, че в Плевен ще преразгледат своите водни проекти и ще ги подадат в началото на септември, за да се актуализират през парламента, за да започне септември месец в рехабилитацията на ВиК в състояние на аварийност в градски условия, които водят до неимоверни загуби.

"В плевен имаме загуби вътре в града между 70-80%, което е драстично", каза Иванов.

Планирането

"По отношение на планирането е свършена немалка работа с различни източници на финансиране. Става въпрос за Закона за държавния бюджет и средствата по програма „Околна среда“, които ще бъдат инвестирани през съответните ВиК оператори, ще бъде рехабилитирани водопроводна и каналзицаионна мрежа", каза Иван Иванов, но уточни, че краткосрочните мерки са инвестцииите в съответните общини, заяви Иван Иванов.

Той добави, че проверките за нерегламинтарано включване във ВиК продължават и се установява доста сериозен брой нерегламентирани ползватели. ОЩЕ: Откъде може да се вземе вода за Плевен: Скандал за безводието

Състоянието на язовирите

Министърът на околната среда Манол Генов обяви, че състоянието на значимите 52 язовира, които МОСВ наблюдава и дава разрешение за ползване на води от тях, въпреки сухото лято, сухата пролет и климатичните предизвикателства, са в добро състояние по отношение на запасите с вода.

"Знаем за приоритетите - най-важният приоритет това е водата за питейно-битово водоснабдяване. Към момента запълняемостта на язоворити е 65.48 %. Това е малко по-високо от миналата година, но никакат не е успокояващо на база на прогнозите, които имаме в момента", добави Генов.

Според него обаче за критично безводие по отношение на водите за питейно-битово водоснабдяване в момента не може да говорим и не става въпрос. ОЩЕ: Бивш министър на Борисов: ГЕРБ дължи извинение на Плевен за водата, която им взеха

"Изключително сме рестриктивни към ползването на води за напояване и за загубите, които се реализират през инфраструктурата на "Напоителни системи", каза той. Целта е язоворите да бъдат поне в това състояние, в което са били в края на миналата година в декември месец.