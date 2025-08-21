Тибет отбелязва 60 години като китайски автономен район (ВИДЕА)

Тибет отбеляза 60-годишнината си като автономен район на Китай с песни, танци и парад в столицата Лхаса, където хиляди хора развяваха малки червени знаменца на фона на плакати, приканващи всички да се вслушват в ръководството на Китайската комунистическа партия (ККП). Тържествата се състояха на големия площад до двореца Потала, бившата зимна резиденция на Далай Лама. Те съвпаднаха с посещение на президента Си Цзинпин и огромна делегация от Пекин, включваща висши фигури от партията и правителството.

Делегацията бе оглавявана от Ван Хиунин, председател на Националния комитет на Китайския народен политически консултативен съвет, допълва Синхуа.

Тържествата започнаха в 10:00 ч. местно време, като всички присъстващи станаха на крака, за да изпеят националния химн на Китайската народна република, след което Ван произнесе реч.

Heavy Chinese military presence in Lhasa as Beijing marks 60 years of the so-called “TAR.” Xi Jinping arrived Aug 20. Authorities impose sweeping restrictions, banning sports, events, flights, balloons & even kites across the city. pic.twitter.com/7Gt5s5UTtv — Voice Of Tibet (@VOT_Tibetan) August 20, 2025

"През септември 1965 г. Сицзанският автономен район (както е известен Тибет в Китай – бел. ред.) отбеляза епохално събитие", заяви Ван в речта си, пише Ройтерс. "През последните шест десетилетия Сицзан постигна значителен напредък в икономическото и социалното развитие, което напълно демонстрира силното лидерство на ККП и ясната политическа сила на китайската социалистическа система", продължи Ван.

Участници в шествието, излъчено по китайската държавна телевизия, носеха червени плакати, напомнящи на всички какво трябва да постигне Тибет под ръководството на Си, отбелязва Ройтерс.

През септември 1965 г., шест години след като 14-ият Далай Лама бяга в изгнание в Индия след неуспешен бунт, Комунистическата партия създава Тибетския (Сицзанския) автономен район – един от петте автономни района в Китай заедно с Вътрешна Монголия, Синцзян-уйгурски, Гуанси-Чжуан и Нинся-Хуей. Правозащитни организации и изгнаници обаче определят китайското управление в Тибет през последните десетилетия като "потисническо".

“Hello, General Secretary! Tashi Delek!”

People of all ethnic groups in Tibet waved red flags and khatas, cheering together to express their warm welcome and gratitude to General Secretary Xi Jinping. Xi opened the car window and waved frequently to the crowds along the way. pic.twitter.com/V0KJpEvSgn — China Perspective (@China_Fact) August 21, 2025

Откакто Си Цзинпин оглави ККП в края на 2012 г., а през 2013 г. стана и президент на страната, Китай започна да упражнява по-голям институционален контрол в Тибет – от изискването тибетският будизъм да се ръководи от китайската социалистическа система до изискването към народа да "следва партията", пише още Ройтерс. Чуждестранни журналисти и дипломати все още се нуждаят от специално разрешение, за да влязат в Тибет.

На фона на чуждестранните критики към управлението му в Тибет, Китай твърди, че животът на обикновените хора се е подобрил драстично и че техните права са защитени от държавата.

От 2012 до 2024 г. пътната мрежа на Тибет се разраства почти двойно до 120 000 км, свързвайки всички градове и села в района. По официални данни, икономиката също нараства - до 276,5 милиарда юана (39 млрд. долара) през 2024 г., което е 155-кратно увеличение спрямо 1965 г.

