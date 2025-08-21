Войната в Украйна:

Почина известен разследващ български журналист

Починал е известният разследващ български журналист Иван Рачев. Това съобщиха неговите колеги от "Банкер". "Ще го запомним с голямото му сърце и усмивка", добавиха те. "Коловозите, които остави в разследващата журналистика, преминаха през вестника и електронното издание "Банкеръ" и сега по тях вървят неговите вдъхновени ученици. В творческия си път той имаше смелостта и силата да стане съосновател на "Параграф 22", изданието на "Банкеръ" за законност и власт, и да отстоява с хъс през трудните години на прехода истината и основополагащите принципи на журналистиката в своите разработки", отбелязват от изданието.

Снимка: "Банкер"

"Един от хората, от които съм се учил на качествена журналистика - такава, каквато вече е на изчезване. Голям професионалист, винаги остър и критичен в работата си, но и много добродушен човек. Няма да те забравя, Иване.", написа в социалните мрежи Стефан Йорданов, отговорен редактор на секция "Спорт" в Actualno.com.

Екипът ни изказва съболезнования на близките на Иван Рачев!

Яна Баярова
