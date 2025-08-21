Търговското споразумение между ЕС и САЩ засега не включва виното и спиртните напитки

Търговското споразумение между ЕС и САЩ не включва виното и спиртните напитки "засега", посочи еврокомисарят по търговията Марош Шефчович, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Вратата не е затворена за по-нататъшно намаляване на митата за този и други сектори, които не са включени в настоящата сделка, допълни той, след като днес Брюксел и Вашингтон разпространиха съвместно изявление.

"Това не го включихме, но мога да ви кажа, че от страна на Европейския съюз има ясен ангажимент да го поставим на масата (за преговори)", каза Шефчович.

Още: Окончателно: ЕС и САЩ се договориха за митата

По отношение на автомобилния сектор предложението на ЕС ще означава намаляване на американските мита за внос на автомобили до 15 процента, което да влезе в сила с обратно действие от 1 август, допълни той.

Финансовият министър на САЩ обясни защо Тръмп удря с мита