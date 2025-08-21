Едни от най-знаменитите български писатели повеждат Академия "Заешка дупка"

По случай юбилейното си 10-годишно издание Академия за писатели "Заешка дупка" събира едни от най-знаменитите български писатели, които в продължение на два месеца ще водят курсове и семинари за бъдещите курсисти тази есен. Писателят Георги Господинов – първият български писател, носител на престижната литературна награда "БУКЪР" и най-превежданият български писател, ще направи специална среща с бъдещите таланти на Академията.

А писателите Йоанна Елми и Георги Бърдаров ще изнесат ексклузивни семинари, като част от богатата юбилейна програма на "Заешката дупка". Авторката на бестселърите "Глина", "Сърце" и "Нишка" Виктория Бешлийска пък повежда онлайн курса по творческо писане, заедно с писателя Николай Терзийски.

Още: "Открадна личната ми история": Съдят носителя на награда "Гонкур" за 2024 г.

Основател и организатор на Академията е писателката и сценарист Рене Карабаш (Ирена Иванова) – авторка на един от най-превежданите български романи "Остайница", чиято кинопремиера предстои през пролетта на 2026 г. Тя е и сценарист на нашумелия наскоро сериал на Българската Национална Телевизия - "Те, Вълните".

Нови курсове

Освен ежегодните курсове по Проза, Поезия и Терапевтично писане, Академията включва в есенната си програма и няколко чисто нови курса по:

ПИСАНЕ НА ФЕНТЪЗИ, с великаните на Фентъзи разказа - Марин Трошанов и Владимир Полеганов.

КУРС МЛАД ПИСАТЕЛ, който е насочен за младите пишещи хора между 13 и 17 години.

КУРС ПО ФОТОГРАФИЯ с гост ментор от Италия – Ария Каратас.

МАСТЪР КЛАС ПО АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО с един от най-награждаваните български театрални режисьори Стайко Мурджев.

Още: Георги Господинов: Днес светът е разглобен, светлина ще донесе събуждането на човека в човека

Сред останалите ментори са писателите и поети: Елена Алексиева и Йорданка Белева, Азиз Таш, Аксиния Михайлова, Надежда Радулова, Ина Иванова, Петър Чухов, Анна Лазарова, Станислава Ивкова и Диана Петрова.

Сред успешните курсисти, завършили Академията, са Камелия Кучер и Иван Комита. Камелия става популярна със своя дебютен роман "Дом", който издава след години пътуване по света. Следват със също толкова голям успех и другите ѝ книги "Сън" и "Нощ". Иван се прочува с дебютния си роман - трилърът "Хранилка", заради който от "Forbes" го наричат българският Лий Чайлд, а втората му книга "Ахимса" сравняват с "Шантарам".

Академията започва на 6-и октомври 2025 г. и ще продължи 2 месеца. Приемът е отворен до 15-и септември. Информация за всички курсове и как стават записванията може да се открие в официалния сайт на Творческа Академия "Заешка дупка".

Организаторите очакват текстове и въпроси на тел: 0883402747 и на и-мейл адреса на Академията: zaeshkadupka.academy@gmail.com.