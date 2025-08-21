Войната в Украйна:

Едни от най-знаменитите български писатели повеждат Академия "Заешка дупка"

21 август 2025, 15:58 часа 378 прочитания 0 коментара
Едни от най-знаменитите български писатели повеждат Академия "Заешка дупка"

По случай юбилейното си 10-годишно издание Академия за писатели "Заешка дупка" събира едни от най-знаменитите български писатели, които в продължение на два месеца ще водят курсове и семинари за бъдещите курсисти тази есен. Писателят Георги Господинов – първият български писател, носител на престижната литературна награда "БУКЪР" и най-превежданият български писател, ще направи специална среща с бъдещите таланти на Академията.

А писателите Йоанна Елми и Георги Бърдаров ще изнесат ексклузивни семинари, като част от богатата юбилейна програма на "Заешката дупка". Авторката на бестселърите "Глина", "Сърце" и "Нишка" Виктория Бешлийска пък повежда онлайн курса по творческо писане, заедно с писателя Николай Терзийски. 

Още: "Открадна личната ми история": Съдят носителя на награда "Гонкур" за 2024 г.

Основател и организатор на Академията е писателката и сценарист Рене Карабаш (Ирена Иванова) – авторка на един от най-превежданите български романи "Остайница", чиято кинопремиера предстои през пролетта на 2026 г. Тя е и сценарист на нашумелия наскоро сериал на Българската Национална Телевизия - "Те, Вълните".

Нови курсове

Освен ежегодните курсове по Проза, Поезия и Терапевтично писане, Академията включва в есенната си програма и няколко чисто нови курса по:

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

ПИСАНЕ НА ФЕНТЪЗИ, с великаните на Фентъзи разказа - Марин Трошанов и Владимир Полеганов.

КУРС МЛАД ПИСАТЕЛ, който е насочен за младите пишещи хора между 13 и 17 години.

КУРС ПО ФОТОГРАФИЯ с гост ментор от Италия – Ария Каратас.

МАСТЪР КЛАС ПО АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО с един от най-награждаваните български театрални режисьори Стайко Мурджев.

Още: Георги Господинов: Днес светът е разглобен, светлина ще донесе събуждането на човека в човека

Сред останалите ментори са писателите и поети: Елена Алексиева и Йорданка Белева, Азиз Таш, Аксиния Михайлова, Надежда Радулова, Ина Иванова, Петър Чухов, Анна Лазарова, Станислава Ивкова и Диана Петрова.

Сред успешните курсисти, завършили Академията, са Камелия Кучер и Иван Комита. Камелия става популярна със своя дебютен роман "Дом", който издава след години пътуване по света. Следват със също толкова голям успех и другите ѝ книги "Сън" и "Нощ". Иван се прочува с дебютния си роман - трилърът "Хранилка", заради който от "Forbes" го наричат българският Лий Чайлд, а втората му книга "Ахимса" сравняват с "Шантарам". 

Академията започва на 6-и октомври 2025 г. и ще продължи 2 месеца. Приемът е отворен до 15-и септември. Информация за всички курсове и как стават записванията може да се открие в официалния сайт на Творческа Академия "Заешка дупка".

Организаторите очакват текстове и въпроси на тел: 0883402747 и на и-мейл адреса на Академията: zaeshkadupka.academy@gmail.com.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Заешка дупка Българска литература Писатели писане
Още от Книги
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес