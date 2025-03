Руски комедианти измамиха премиера на Косово: Говорили си за сексуалността на близък до Тръмп (ВИДЕО)

Албин Курти е бил измамен от известни руски комедианти миналия месец. Случката се разиграла след парламентарните избори в Косово, пише македонската медия "Макфакс", позовавайки се на съобщение на кабинета на косовския министър-председател. Шега си направили руските комедианти Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. Те се свързали с Курти, представяйки се за президент на Латвия. Медиите съобщават, че Курти е обсъждал с тях Сърбия, Русия и други теми.

В изявление от кабинета на министър-председателя се казва, че Курти е получил толкова много поздравления, че „поради ограничения във времето не винаги е било възможно да се провери щателно всяко обаждане“.

По време на разговора Курти каза, че неговото правителство е жертва на "хибридна война", водена от Сърбия, Русия и техните съюзници в Косово. Той също така обвини опозицията, че флиртува с тази "хибридна война". Курти също така обвини бившия американски посланик Ричард Гренел, че е помогнал за свалянето на неговото правителство по време на първия му мандат и се е присъединил към опозицията в Косово.

Той също така обсъди работата на близък сътрудник до Доналд Тръмп в лицето на Ричард Гренел в центъра „Кенеди“ и неговата сексуалност, твърди македонската медия "Либертас".

В социалните мрежи е публикувано видео с кадри от разговора на комедиантите с Курти.

🇽🇰 Kosovo's outgoing PM Albin Kurti was duped by Russian pranksters into believing he was speaking with the president of Latvia.



During the call, Kurti said his government was a victim of a "hybrid war" waged by Serbia, Russia, and their allies within Kosovo.



He also accused… pic.twitter.com/lWoLSgCJQK