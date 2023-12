Руски подарък: 11 чужденци получиха руско гражданство и моментално и повиквателни за армията (ВИДЕО)

Церемонията се е състояла в сградата на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация в район Калинински на града, се съобщава в телеграм канала на градската полиция.

11-те мъже са положили клетва и са получили руските си паспорти и моментално след това и призовки да се явят и регистрират във военните комисариати.

In St. Petersburg, 11 men were given summonses to register for military service during the citizenship obtaining ceremony - Russian media. pic.twitter.com/l3FgDOTwpF