Руски поглед: На Путин му пари под краката, търси как да спре временно войната в Украйна (ВИДЕО)

Заключението на американския тръст идва на база две основни събития. Първото като хронология – посещението на Путин в Украйна, където той се появи при руски окупационни части и изслуша доклади за положението. По-важното събитие обаче е поведението на т. нар. Клуб на гневните патриоти, който беше създаден де факто от Игор Гиркин (Игор Стрелков) – бивш силов министър на т. нар. ДНР (Донецка народна република) и осъден на първа инстанция в Хага на доживотен затвор за свалянето на полет MH17. От дълго време Гиркин заема критични позиции спрямо режима на Путин и как се води войната в Украйна, като дори директно обиди Путин. Тезата на Гиркин и на новия "партиотичен клуб" е, че в режима на Путин има много хора, които всъщност не искат пълна руска победа в Украйна и работят срещу нея. Затова и вече се появи призив за революция – от Павел Губарев, който е част от клуба и самопровъзгласил се бивш губернатор на ДНР. Без революция Русия не може да спечели войната, настоя той, но Гиркин побърза да каже, че това е лично мнение, не обща позиция на новия клуб.

Същият този клуб обаче разпространява в Телеграм друга интересна позиция – на Георгий Фьодоров, лидер на руското движение "Гражданска солидарност". Той обяснява, че ако руснаците успеят да парират чаканата украинска контраофанзива, Путин веднага ще го представи за победа и ще търси замразяване на войната преди президентските избори в Руската федерация през 2024 година. Ако обаче украинците пробият, това ще доведе до политическа криза в Кремъл и още по-ожесточена борба между различните фракции там, с още повече репресии заради очакваното по-голямо недоволство в руското общество. Според Фьодоров, най-невероятният сценарий е разпад на изградената от Путин система за управление, макар мнозина влиятелни хора в Русия се готвят точно за това. Фьодоров обаче смята, че е по-вероятно Путин да удържи по познатия начин – с много репресии и промени в командната структура (не само при военните) в решителни моменти.

The Kastus Kalinoŭski Regiment shared footage from Bakhmut. Just watch... pic.twitter.com/xdVgVfyG8p — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 18, 2023

В тази насока на разсъждение Фьодоров прочете скорошно есе на Евгений Пригожин, създател на ЧВК Вагнер и известен с прякора си Готвача на Путин като знак да се върви към замразяване на войната в Украйна, но и с предупреждение, че войната няма да спре "на всички фронтове": Пригожин вижда вариант за поражение на Русия, присмех за поредния руски ядрен напън (ВИДЕО)

Съждението придобива още повече смисъл предвид визитата на Путин в окупираната част на Херсонска област. Там той се срещна с командири, които се считат за близки до Пригожин – като генерал-полковник Михаил Теплински, командващ руските десантчици във ВВС. Това се чете като сигнал за стопляне на отношенията с Пригожин, въпреки нежеланието за това на руския военен министър Сергей Шойгу и началника на руския главен щаб генерал Валерий Герасимов. Самият Герасимов, макар и назначен да командва руските сили в Украйна, не присъстваше на срещата с Путин. Отделно там беше генерал Александър Лапин, който беше отстранен от командването на руските части в Луганска област след Харковската операция на украинците през септември, 2022 година.

Като пример за ставащия все по-тежък режим на репресии в Русия, ISW дава одобрението на нови закони в Русия – 20 години затвор или доживотен затвор за държавна измяна, отнемане на руско гражданство за дискредитация на руската армия, невъзможност да се откажеш от руско гражданство, ако имаш (данъчни) задължения към държавата. Въпросът с руското гражданство обаче е в пряко противоречие с руската конституция (чл. 6).

По отношение на бъдещата украинска контраофанзива, за отбелязване е становището на ръководителя на украинското разузнаване генерал Кирило Буданов – войната ще приключи скоро. Коментарите са, че това не може да стане като победа за Украйна без "изключително събитие" - ще има ли изненада?

I am somewhat perplexed by Budanov's words. If by "the war will end very very soon" he implies full liberation of all Ukrainian territory, I am struggling to see how this can be achieved in a brief period. Kharkiv and Kherson operations, as successful as they were, still… https://t.co/PrdpzI4Di4 — Dmitri (@wartranslated) April 18, 2023

Що се отнася до развитието на военните действия, изненади няма – Бахмут и Маринка, на 27 километра югозападно от Авдеевка, остават най-горещите точки. Според сутрешната сводка на украинския щаб, в тези две точки са отблъснати над 60 руски пехотни атаки за последните 24 часа. Особена промяна на положението няма – от север и от юг при Бахмут руснаците така и не могат да пробият, гласи украинската информация. Командващият сухопътните украински войски генерал Олександър Сирски твърди, че руснаците са усилили артилерийските обстрели в Бахмут, а има данни и, че ползват бомби FAB-500 с лазерно насочване за въздушни удари.

City battles in Bakhmut. The city is not abandoned, for each corner is still being fought heavily to inflict as much losses as possible to the enemy forces. pic.twitter.com/jdnsYzw1fA — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 18, 2023

Според съобщение в украинския телеграм канал "Бахмутски демон", ЧВК Вагнер са намалили натиска по фланговете в Бахмут на определени места и че сред наемниците на Пригожин има тревога, че идва украинско контранастъпление. "Ще видим, никой няма да каже на врага всичките си тайни", се добавя в съобщението. Руското военно министерство обаче се кълне в дневния си обзор, че десантчиците от ВВС удържат опитите за контраатаки по фланговете на украинците. Същото повтаря и свързваният с финансиране от Пригожин руски телеграм канал "Рибар", който настоява, че има "пълен огневи контрол" върху пътя за снабдяване с боеприпаси и хора на украинците от Хромово до Часов Яр. Само че руският пропагандист Семьон Пегов твърди друго в своя обзор – че има само незначителен руски успех в северната част на Бахмут. Пегов и "Рибар" звучат различно и за южния фронт – Пегов говори как Ивановско е пак под руска атака, а "Рибар" твърди, че там идват свежи украински резерви – откъде, след като уж основният логистичен украински път е "под пълен огневи контрол"?

Tankers of the 3rd separate assault brigade released footage of them attacking Russian units in the area of Bakhmut. pic.twitter.com/a7TLlym1p8 — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 18, 2023

При Авдеевка има лек руски напредък към Краснохоривка, на 3 километра северно от града. Но основните точки от север и юг – Степово, Бердичи, Северно, Първомайско и Невелско, остават под украински контрол. В Луганска област също няма големи промени – руснаците са атакували при Диброва, на 5 километра югозападно от Кремена, без да превземат всички украински позиции там.

В Херсонска област руснаците минират усилено източния бряг на река Днепър, твърди говорителят на украинското командване "Юг" Наталия Хуменюк. Украинският кмет на Мелитопол Иван Фьодоров пък съобщава, че в Токмак и Васильовка все по-често има руски акции с предупреждения по мегафон към местните жители да се евакуират. А тази нощ в Одеса имаше руско нападение с дронове – има поражения по гражданска инфраструктура.

