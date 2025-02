Руски примери за недостиг на мозъчни клетки: Фалшив дрон и руски БТР гази руски войници (ВИДЕО)

Поредни кандидатури за награди, които да увековечат липсата на каквато и да е мозъчна дейност, извират от Русия. И отново става въпрос за случаи от фронта в Украйна - от жестоките боеве, които не спират вече почти 3 години и за момента поне остава само надеждата, че войната ще свърши по начин, който не би значел да бъде подновена в близко бъдеще. Единственият такъв начин е Путинова Русия да бъде поставена в положение, при което не би посмяла да атакува отново, защото цената за режима на руския диктатор ще е унищожителна.

Оплакванията в руски военнопропагандни телеграм канали, че масово "на терен" командирите и подчинените им в руската армия лъжат в доклади за фактическата обстановка валят от много време насам. Една от линиите на поведение - да се съобщава за унищожена украинска военна техника, когато такава всъщност няма.

Новото ниво - руски войници опитаха да представят свален руски разузнавателен дрон "Елерон" за украински. За целта са нарисували Балкенкройц - германски военен символ, появил се за пръв път през Първата световна война и после възприет от Вермахта. Всичко уж е по мед и масло, с едно мъничко изключение - надписи на руски, които войниците не са се сетили да заличат и които без съмнение показват, че безпилотният летателен апарат е руско производство:

