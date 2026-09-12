Руски удар по Одеса, десетки ранени след мощната атака (ВИДЕО)

Поредна комбинирана руска атака срещу Одеса тази сутрин, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Telegram. Пострадали са 12 души. По негова информация ранените са хоспитализирани. При ракетната атака е била поразена многоетажна жилищна сграда, като най-малко 4-5 етажа са разрушени, става ясно от информацията.

Нападението с ракети и дронове срещу Одеса и Одеска област е започнало малко след 6:00 часа тази сутрин и продължава и сега.