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Активираха BG-ALERT заради пламъци в склад с боеприпаси край Габрово

12 септември 2026, 8:15 часа 443 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Активираха BG-ALERT заради пламъци в склад с боеприпаси край Габрово

Активирана е системата BG-ALERT заради пожара, възникнал в склад на предприятие за производство на боеприпаси "ЕМКО" в района на село Горни Върпища, област Габрово, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Три екипа от регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" следят ситуацията.

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Няма опасност за населението в близките населени места. Районът е напълно отцепен от екипите на полицията и пожарната с цел гарантиране на безопасността на местното население, информират от ОД на МВР и уточняват, че най-близкото населено място е на разстояние над километър от обекта.

"Първият сигнал на тел. 112 е подаден малко след 23 часа. Веднага са уведомени „Пожарна безопасност“ и Областната дирекция на МВР. Пожарни екипи са в Царева ливада, както в селата Донино и Бочуковци, където наблюдават пожара с дрон. Към момента пожарът е на територията на складовата база на завода. Движи се от склад към склад и се разпространява между тях. Последният взрив е бил малко преди полунощ. Представители на фирмата трябва да кажат какво точно се съхранява в складовете. Мисля, че има барут и боеприпаси", каза областният управител на Габрово Кристина Сидорова в ефира на Нова телевизия. 

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Поради риска от продължаващи детонации, теренът се обследва с дрон, за да се установи точният мащаб на щетите и да се прецени кога екипите могат безопасно да пристъпят към пълно ликвидиране на огъня.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов ще бъдат на мястото на инцидента, за да проверят създадената организация и предприетите действия за овладяване на ситуацията и изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.  

Припомняме, че на 10 август пожар избухна в склад за боеприпаси във завод "ЕМКО" край село Белица, община Трявна. 

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Склад Боеприпаси пожар Емилиян Гебрев ЕМКО
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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