Руски военен канал побесня за Авдеевка: Никога не е било толкова кръв за метър напредък (ВИДЕО)

ВСУ предадоха коксохимичния завод – след като казаха, че планират да отстъпят на по-добри за защита позиции, съм леко шокиран, тъй като този завод е може би най-укрепената позиция в района. Това написа в Twitter политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке (КАРТА): Публична тайна: Украйна се изтегля от Авдеевка. А след това? (ВИДЕО)

"По 60 авиобомби - ден и нощ, вражески артилерийски огън и обстрел със системи за залпов огън. Непрекъснати атаки на бронирани превозни средства и атаки на вражеската пехота. Окупаторите използват фосфорни снаряди, които запалват цистерни с мазут. Отровният смог се разпространява върху цялата територия на завода". Това пише в официалния телеграм канал на Трета щурмова бригада на украинската армия, с уточнение, за което можете да прочетете и руско свидетелство по-долу: "нанасяме рекордни загуби на врага":

Вече има потвърждение и с видеокадри – руснаците контролират сградата на Община Авдеевка, в Девети квартал:

Русия сложи ръка и на жп гарата в Авдеевка:

Цената в кръв и трупове, която руснаците плащат за "успеха"

"Посмейте - наистина искам да видя как диванните генерали ще хвърлят на масата картата "хохлите (презрително руско име за украинците) предадоха Авдеевка – лично на тези наши бойци, които участваха в щурма и превзеха Авдеевка. Няма проукраински сантименти сред руските войници, няма жалост, но хайде – кажете ми, че украинците "са предали" Авдеевка или "са предали" Бахмут – кажете го на тези, които участваха в боевете. Вярвам, че това е недопустимо предвид загубите и всички знаят, че Авдеевка ни струва в пъти повече хора от Бахмут. Дори финалната фаза на щурма – струва ни много пъти повече. И да вървиш в атака там, където няма дори камъни останали, където всеки метър е покрит с трупове, кръв и огън – това е подвиг. И да не полудееш и да се самоубиеш след това също е подвиг.

Сега се стараят да покажат, че "Буханка" е по-добра от "Хъмви“ (бел. ред. - военни джипове, съответно руска и американска марка). Това е измислено от копелетата, които се хранят от войната далеч от окопите и кретените, които вярват, че Авдеевка е "била предадена". Никога в историята не се е случвало да се превземат метър по метър такива огромни територии и всяка стъпка да е така напоена с кръв. И когато температурите отидат над 0 градуса, тръгва миризмата на трупове, на огън – навсякъде. Няма никаква друга миризма – от Авдеевка до границата на Запорожието (бел. ред. - там беше основното направление на украинската контраофанзива през лятото на 2023 година)". Това е само част от гневна публикация (с превод на английски език от естонския блогър WarTranslated) в руското военно пространство в Телеграм – в един от известните руски военно-пропагандни канали "Полковник Шувалов". Думите са поредно потвърждение за каква касапница става въпрос.

Фрагменти от украинските действия в Авдеевка – изтегляне и бой:

