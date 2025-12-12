Спорт:

Украйна се похвали с два поразени руски кораба в Каспийско море

12 декември 2025, 13:47 часа 400 прочитания 0 коментара
Украйна се похвали с два поразени руски кораба в Каспийско море

С целенасочена операция в Каспийско море украинските специални сили и бунтовническото движение „Черна искра“ са поразили два руски корабапревозвали военно оборудване. Сред повредените кораби са „Композитор Рахманинов“ и „Аскар-Сариджа“, които се използват от Русия за военни цели и са обект на санкции от страна на САЩ поради участието им в доставката на военни товари между Иран и Русия, се казва в изявлението на Специалните сили на украинската армия от 12 декември.

Още: За пръв път: Украйна е поразила руска петролна платформа в Каспийско море

"Специалните сили продължават да предприемат асиметрични действия, за да подкопаят настъпателните способности на руската армия", допълват те.

Двата руски кораба са били поразени близо до бреговете на Република Калмикия, която е част от състава на Руската федерация.

Още: Подарък за рождения ден на кмета: Пак гори заводът в Орск, който прави снаряди за руската армия (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Удари срещу стратегически руски цели

Украйна преди това порази нефтената платформа „Филановски“ в Каспийско море и това доведе до спиране на производството на петрол в десетки кладенци. По-конкретно, най-малко четири удара с дронове бяха нанесени върху тази офшорна платформа, експлоатирана от „Лукойл-Нижневолжскнефт“.

Днес пък дронове удариха една от най-големите нефтопреработвателни рафинерии в Русия - „Славнефт-ЯНОС“ в Ярославъл, на повече от 700 километра североизточно от Москва. Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, показват момента на атаката и огромния пожар, предизвикан от ударите. Руснаците засега мълчат за последствията: Русия рани украински миньори, Ярославъл гори и е блокиран след удара по руската петролна рафинерия (ВИДЕО).

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Каспийско море руски кораб Руски кораби война Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес