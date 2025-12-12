Украйна се похвали с два поразени руски кораба в Каспийско море

С целенасочена операция в Каспийско море украинските специални сили и бунтовническото движение „Черна искра“ са поразили два руски кораба, превозвали военно оборудване. Сред повредените кораби са „Композитор Рахманинов“ и „Аскар-Сариджа“, които се използват от Русия за военни цели и са обект на санкции от страна на САЩ поради участието им в доставката на военни товари между Иран и Русия, се казва в изявлението на Специалните сили на украинската армия от 12 декември.

Още: За пръв път: Украйна е поразила руска петролна платформа в Каспийско море

"Специалните сили продължават да предприемат асиметрични действия, за да подкопаят настъпателните способности на руската армия", допълват те.

Двата руски кораба са били поразени близо до бреговете на Република Калмикия, която е част от състава на Руската федерация.

Още: Подарък за рождения ден на кмета: Пак гори заводът в Орск, който прави снаряди за руската армия (ВИДЕО)

🇺🇦 Ukraine’s Special Operations Forces, in coordination with the insurgent group “Black Spark,” conducted a targeted operation in the Caspian Sea, striking two Russian vessels, Kompozitor Rakhmaninov and Askar-Saridja, allegedly used for military logistics. Rebel intel enabled… pic.twitter.com/j0b9YLuVHJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 12, 2025

Удари срещу стратегически руски цели

Украйна преди това порази нефтената платформа „Филановски“ в Каспийско море и това доведе до спиране на производството на петрол в десетки кладенци. По-конкретно, най-малко четири удара с дронове бяха нанесени върху тази офшорна платформа, експлоатирана от „Лукойл-Нижневолжскнефт“.

Днес пък дронове удариха една от най-големите нефтопреработвателни рафинерии в Русия - „Славнефт-ЯНОС“ в Ярославъл, на повече от 700 километра североизточно от Москва. Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, показват момента на атаката и огромния пожар, предизвикан от ударите. Руснаците засега мълчат за последствията: Русия рани украински миньори, Ярославъл гори и е блокиран след удара по руската петролна рафинерия (ВИДЕО).