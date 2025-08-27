Руският бич в Украйна, който заплашва все повече животи: Мините

25% от територията на Украйна е буквално засипана с мини и невзривени експлозиви – територия, която е по-голяма от територията на цяла Англия. Това пише британският ежедневник The Guardian. Данните съвпадат с информацията от вече доста официални оценки, които през годините на пълномащабна война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, излизаха в информационното пространство.

Всичко това означава, че човек не може спокойно да използва дори официални пътища, какво остава за черни – опасността да се натъкне на мина е огромна. Заради тази напаст се изоставят и земеделски площи, които иначе могат и са се използвали за изхранване на хора.

"Преди няколко дни имаше над 40 дрона "Шахед" над главите ни. Те могат да хвърлят дистанционно мини, експлозиви – ако нещо не гръмне веднага, винаги може да се взриви впоследствие. Хората обикновено се обаждат на армията като видят нещо подозрително, но мините са навсякъде. Преди две седмици цяло семейство загина по път, по който е минавало през целия си живот – от мина, сигурно пусната от дрон" - разказът е на 21-годишната украинка Елисавета Киселова, която живее в град Шкостка, област Суми – на около 50 километра от границата с Русия. Тя вече работи за Червения кръст, който в Украйна извършва обучения какво да се прави, ако се натъкнеш на мина.

Още: Българска оценка: Руските мини в Черно море ще са заплаха години наред и за нас

Жестоките числа

От началото на пълномащабната руска инвазия, малко под 1000 души са били ранени и 359 са били убити от мини, включително най-малко 18 деца, според данни, споделени от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Експертът на ООН по минно дело Пол Хеслоп казва, че вече има над 1 000 000 мини, разпръснати из Украйна. Това включва по-големи противопехотни мини (противотанкови), които съдържат много повече експлозив (5-10 кг) и се задействат от по-тежки превозни средства като автомобили, танкове или военни камиони. Отделно има много невзривени снаряди, ракети, гранади, боеприпаси от минохвъргачки.

Още: ВИДЕО: Бомба до бомба - всичко в сградата на Службата за сигурност на Украйна в Херсон е минирано