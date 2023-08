Пак тревоги за руснаците за две ключови места на фронта в Украйна: Данни на руски източници

Спецоперация по Днепър: Как украинците елиминират руски позиции (ВИДЕО)

(КАРТА) Става въпрос за зоната при Казашки лагер, която е в община Каховка. Тонът на поне два руски телеграм канала е тревожен - "Тринадесети" пише как в този район са изтеглени масово десантчиците от руските ВВС, които са разпределени в други направления (при Бахмут специално дойдоха много подкрепления), а "Романов Лайт" добавя, че там сега от руска страна са предимно новомобилизирани. "Тринадесети" е категоричен в своя публикация, че украинците успешно са се окопали и твърди, че дори са пробили първата руска защитна линия, като са напреднали с 800 метра, докато "Романов Лайт" отбелязва, че от Казашки лагер е най-краткият път към път Е58 (Нова Каховка – Мелитопол). "Районът е удобен за прехвърляне на войници и оборудване", настоява Романов.

Същевременно назначеният от руснаците управител на окупираната част на Херсонска област Владимир Салдо (кмет на Херсон в периода 2002-2012 година) отрича тези проблеми и твърди, че през изминалата нощ два катера с украински военни са били спрени от руската отбрана, като катерите били унищожени. Отговорът на Романов на това твърдение е красноречив и няма нужда от превод:

Romanov says AFU is indeed present. Based on his info, they are on the outskirts of Kozachi Laheri. Romanov wouldn't be Romanov to mock Saldo again claiming all AFU units were destroyed. pic.twitter.com/G4cTZnerJa

Що се отнася до направлението Велика Новоселка – Бердянск, Александър Ходаковски, командващият на отряда "Восток", част от милициите на т.нар. ДНР (Донецка народна република), съобщава в канала си в Телеграм, че за втори пореден ден украинците преминават река Мокри Яли и атакуват Урожайно (на 9 километра южно от Велика Новоселка). Ходаковски смята, че вероятно украинците са разминирали в достатъчна степен и вече имат лесен подход за атаки:

Khodakovsky shares insight into the situation at Urozhaine, saying that Ukrainians are past the minefields to the north of the village. This person should not be believed, but his tone suggests the situation for Russians is getting more and more complicated.… pic.twitter.com/d4liaGKxCT