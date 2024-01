Тотален руски абсурд за сваления А-50, силни знаци за помощ за Украйна (ВИДЕО)

В бурята от коментари от руска страна в Телеграм за случилото се има нещо наистина покъртително в един от руските канали с репутация на източник за вътрешна информация – че от руското командване нарочно казали, че А-50 и Ил-22 били обстреляни от руската ПВО. Идеята е да се уверят руските военни пилоти, че мисиите в Черно и особено Азовско море все още са с нисък риск на опасност. Източникът обаче твърди, че всъщност самолетите са свалени с американска ракетна установка Patriot (Пейтриът). А защо пилотите трябва да се успокояват, че може да станат жертва на приятелски огън е отделен въпрос.

По този повод, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец напомня какво беше писал на 3 януари – че на дежурства заради опасност от украински ракетни атаки в Крим и по цели на руска територия излизат А-50. Сега си помислете може ли случилото се да е приятелски огън, пише той многозначително.

Европейски заявки за помощ за Украйна

Междувременно, след като на форума в Давос Швейцария обеща над 1,6 млрд. евро в помощ на Украйна, има още няколко окуражителни сигнала за Киев. На първо място – лейбъристите във Великобритания са на същото мнение като консерваторите (торите) за Украйна. Техният лидер Кийр Стармър изрично подкрепи обявената от правителството на Риши Сунак помощ от 2,5 млрд. паунда за Украйна – а лейбъристите са твърд фавроит да вземат властта в Обединеното кралство съвсем скоро:

Друг сигнал – лидерът на християндемократите в Германия Фридрих Мерц за пореден път призова коалиционното правителство на германския канцлер Олаф Шолц да даде ракети Taurus (Таурус) на Украйна. Шолц упорито отказва за момента, въпреки че натискът в Германия към него става все по-силен. Той е и с рекордно ниско ниво на доверие – според някои проучвания само около 15%.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Русия успява да включи в армията си горе-долу толкова нови войници месечно, колкото е нужно да се компенсират загубите на руската армия в Украйна. Това заяви зам.-ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) Вадим Скибицки. По оценки на украинското разузнаване става въпрос за 30 000 нови войници месечно в руската армия. А украинският военен анализатор полковник Петро Чернюк изчислява, че Русия всеки месец замества около 25-27 000 души в Украйна, които са убити и ранени и успява да отделя около 10% резерв от хора за различните си части тоест доста малко.

Bild: НАТО се готви за война с Русия

Според сутрешната сводка на украинския генщаб, за изминалото денонощие е имало 94 бойни сблъсъка по целия фронт – сериозна интензивност на боевете. (КАРТА) Голямата новина е повишената активност в Лиманското направление – става въпрос за Луганска област (Серебрянското горско стопанство и селата Терно, Ямполовка, Торско, всичко това на около 10-15 километра запад-югозапад от Кремена). Там има 13 отбити руски пехотни атаки – единствените други направления с двуцифрено число отбити руски пехотни атаки са традиционно Авдеевка (34) и Маринка (Новомихайловка и Григоровка, 12 атаки - КАРТА).

При Авдеевка картината е непроменена за момента - поредни руски опити да се атакува по двата фланга (Степово и Новобахмутовка от север, Пъвомайско, Невелско и към Северно от юг и югозапад), поредни загуби на хора и военна техника (СНИМКИ).

SBU unit A with a nice hit on a, now destroyed, Russian tank in the Avdiivka direction. pic.twitter.com/Bu0OJ7oLSs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 15, 2024

Кадри, публикувани на 15 януари, показват как украинските сили удрят руско превозно средство, превозващо боеприпаси през мост на магистрала E50 Авдеевка-Донецк северозападно от Писки (югозападно от Авдиевка). Взривът засяга и моста, едната му страна се срутва - още логистични проблеми за руската армия:

59th Brigade destroys Russian armored vehicle loaded with ammunition under the bridge on the Avdiivka front which causes one side of bridge to collapse. https://t.co/hdp82o7pwZ pic.twitter.com/m7HLp4VWJ0 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 15, 2024

Особени промени по фронта в Украйна няма, признават и руски източници – в сутрешния си обзор руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов единствено говори за тактически руски успех до Билохоровка, в Луганска област, което обаче не значи голям руски пробив. Обзорът на "Рибар" е за 3 дни назад и повтаря вече написани от създадения от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук канал неща.

Продължават обаче да излизат видеокадри за състоянието на руската армия - поредният пример е за пиянска свада, бой и дори стрелба с автоматично оръжие. Твърдението е, че става въпрос за насилие на офицери над мобилизирани затворници, които им отвърнали, като ги хванали и завързали. Офицерите обаче се освободили и дошли с подкрепление, като стреляли с бойно оръжие:

