"Ще пратим повече ресурси": Зеленски след среща с военни в Запорожието (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски посети региона на Запорожие и се срещна с военни, които действат на фронта там - 65-а отделна механизирана бригада, която е част от 17-и корпус, защитаващ страната в района на Орехов, и войници от 128-ма отделна планинска щурмова бригада, отбраняваща при Степногорск (в най-западната част на областта). "Днес обсъдихме подробно с командирите какво точно е необходимо, за да укрепим позициите си, и как да разположим повече сили в този важен район", написа Зеленски в социалните мрежи.

During my working visit to the Zaporizhzhia region, I held a security briefing with the military command. The main focus was on the operational situation in the South, the tasks for brigades and regiments, along with military and personnel measures to stabilize the situation in… pic.twitter.com/BAxWjjRI02 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 13, 2025

Той добави, че е получил пълна информация за трудностите, пред които са изправени отбранителните сили, особено в районите на Гуляйполе и Камянско. Зоната около Гуляйполе, източно от Орехов, е във фокуса на руската армия заедно с Покровск и Мирноград в Донецка област - силите на Путин вероятно ще опитат да обкръжат града в Запорожка област така, както го направиха с Покровск, смята американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната: Русия моли Тръмп за нова среща с Путин, САЩ се издадоха за санкциите. Руснаците пренасят модела "Покровск" към Гуляйполе (ОБЗОР - ВИДЕО).

Зеленски добави, че утре, 14 ноември, ще проведе среща за защитата на Запорожие от руските окупатори. "Обсъдихме подробно с Иван Фьодоров, ръководител на администрацията, ситуацията в града и региона, както и подкрепата, от която Запорожие се нуждае сега – както за хората, така и за бизнеса. Защитата от атаки е от първостепенно значение. Вече очертах задачите на военните и ще отделим повече ресурси за този район", подчерта украинският президент.

Під час робочої поїздки в Запорізьку область провів безпекову нараду з військовим командуванням. Головна увага – оперативній обстановці на Півдні, завданням бригад і полків, військовим і кадровим заходам для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля. Також – укріпленню… pic.twitter.com/DPNb7OL2od — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 13, 2025

Украинските сили "Юг": Оттеглихме се от пет населени места, но спираме врага

В региона на Запорожие, където руснаците са отблъснали украинците в района на пет населени места, украинските въоръжени сили са успели да спрат настъплението на вражеската армия и опитват да я блокират, заяви междувременно говорителят на отбранителните сили "Юг" на Украйна Владислав Волошин.

Още: Покровск и Мирноград няма да паднат бързо: Констатация на бивш говорител на руското военно министерство (ВИДЕО)

"Всъщност, поради интензивния обстрел и огън на врага по нашите позиции от няколко населени места – по-конкретно Новоуспеновско, Ново, Охотниче, Успенка и Новониколаевка – бяхме принудени да се оттеглим на по-изгодни позиции. Освен това врагът засили огъня си. Затова трябваше да заемем нови позиции, но сега сме спрели врага“, заяви говорителят, цитиран от УНИАН.

В същото време той добави, че през последните 24 часа там са регистрирани около 15 военни сблъсъка. Руснаците се опитват да проникнат дълбоко в отбранителните линии на украинските въоръжени сили.

„Бойните сблъсъци продължават дълбоко в отбранителните линии, но ние сме спрели врага. В момента се опитваме да блокираме напредъка им и провеждаме всеобхватна огнева офанзива. Към момента врагът е фактически неспособен да си осигури тези населени места“, твърди Волошин.

Още: Харков, Николаев, Одеса: Путин иска да подчини Украйна на три етапа. Мрачни оценки за пренебрегван досега сектор на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руснаците, отбеляза говорителят, в момента ротират подразделения, прегрупират се и попълват загубите в някои райони. Според Волошин нови руски войници пристигат на фронта след обучение в подходящи тренировъчни центрове, разположени в окупираните територии на Крим, Запорожието и Херсонска област. Това са предимно подразделения на руските въздушнодесантни сили, посочи той.