Скоро: Гъвкаво работно време за родителите през лятната ваканция

Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, с които родителите на деца до 12-годишна възраст ще могат да работят на непълно работно време или дистанционно по време на лятната ваканция. Законопроектът, внесен от Деница Сачева от ГЕРБ и група народни представители, беше подкрепен единодушно от всички парламентарни групи със 181 гласа "за".

В действащия Кодекс на труда подобна възможност имат само родителите на деца до осем години. Новите текстове разширяват обхвата и включват и родителите (осиновителите) на деца до 12 години, но само за летните месеци.

Промените

Представяйки законопроекта, Деница Сачева подчерта, че България е последна в ЕС по дял на жени с деца, които работят от вкъщи – едва 3,6%. Средното равнище за ЕС е 27,7%, като в Нидерландия почти половината работещи майки имат тази възможност, в Швеция – 46%, а в Дания – 42%. "България има нужда от сериозен експертен и политически дебат по темата за съчетаването на работа и семейство", заяви Сачева. Още: Тристранката с важно решение за почивните понеделници и почасовия отпуск

Същевременно депутатите отхвърлиха два други законопроекта на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), които също предвиждаха по-гъвкави възможности за родителите.

Предложението на Елисавета Белобрадова (ПП-ДБ) предвиждаше натрупаният платен отпуск по време на майчинство да може да се ползва почасово – например за водене или вземане на дете от детска градина или училище. Законопроектът обаче не събра подкрепа – едва 58 гласа "за", 3 "против" и 121 "въздържал се".

Отхвърлено беше и предложението на Венко Сабрутев (ПП-ДБ) за промени в ползването на отпуска по бащинство. Той настоя отпускът от 15 дни да може да се ползва по-гъвкаво – наведнъж или на части в рамките на първата година след раждането на детето. "Баща се става не от датата на изписването, а от деня на раждането", аргументира се Сабрутев. Още: Предлагат важни промени при сключването на трудов договор

Дебатът

Според Хасан Адемов (АПС) обаче настоящият ред е по-ясен и обоснован – изписването на детето е моментът, от който реално започва участието на бащата в грижите у дома. Той отбеляза, че само 16 400 души до момента са използвали този вид отпуск и изрази очакване предложението на Сабрутев да направи мярката по-популярна в бъдеще.

От "Възраждане" обявиха, че подкрепят и трите законопроекта, като според депутата Александър Койчев предложенията за по-гъвкаво бащинство и трудова заетост са стъпка в правилната посока. Още: Повече родители да работят онлайн през лятната ваканция: Предложение

БСП също подкрепи проекта на Сачева, като депутатът Нина Димитрова заяви, че текстовете отговарят на реалните нужди на родителите. Тя обаче изрази мнение, че възможността за работа на гъвкаво или дистанционно време не бива да се ограничава само до летния период, тъй като трудности има през цялата учебна година.