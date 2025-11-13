Зафиров поздрави служителите в Агенция за социално подпомагане по време на годишната им среща в Пловдив

Само чрез модерна и силна Агенция за социално подпомагане (АСП) ще изградим по-социална, по-солидарна и по-справедлива България. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров в приветствието си към служителите на Агенцията за социално подпомагане от цялата страна по време на годишна среща в град Пловдив, съобщиха от пресцентъра на БСП. Вицепремиерът Зафиров, който е и председател на Националния съвет за хората с увреждания, поздрави служителите в АСП, които с професионализма си изграждат системата на социална подкрепа в България.

„Вашата работа не е просто административна дейност – тя е мисия, която достига до най-уязвимите членове на нашето общество“, отбеляза Зафиров. ОЩЕ: Атанас Зафиров от Търговище: БСП остава гарант за социалната политика и сигурността на хората

Гръбнакът на социалната система в България

„Агенцията за социално подпомагане е гръбнакът на социалната система на България. Вашата дейност достига до всяко населено място, до всеки човек в нужда, до всяко дете, което се нуждае от закрила, до всеки човек с увреждане, който се стреми към независимост и достоен живот. Това е мисия, която изисква не просто компетентност, а човечност, търпение и силен дух“, каза заместник министър-председателят.

Зафиров ще продължи да бъде съюзник за развитие на социалната система

Атанас Зафиров увери, че ще продължи да бъде съюзник за постигането на достойни условия признание и устойчиво развитие на социалната система у нас. Днешният форум е посветен на проект с особено значение, който представлява важна стъпка към бъдещето и е пример за това как европейските средства могат да се превърнат в реална инвестиция в хората, добави Зафиров.

Подробности за проекта на АСП

Проектът „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила – Компонент 2“ се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ има за цел да повиши качеството на услугите за социално подпомагане и социална закрила чрез повишаване на капацитета на служителите на агенцията.

Фокусът е върху Дирекциите “Социално подпомагане”. По проекта се предвижда изграждането на единен кол център в АСП с безплатен телефон за потребителите на услуги и внедряването на система за електронно архивиране (е-Архивиране) на досиетата на потребителите на социално подпомагане, социалните услуги и закрила на детето.

Повишаването на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) е ключова част от модернизацията на системата за социална закрила в България и се осъществява предимно чрез проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ) и Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР). ОЩЕ: Зафиров: Доброволчеството е шанс институциите и гражданският сектор да обединят усилия