ЕС членките ще плащат лихви, ако не се използват замразените руски активи: Предупреждение

Държавите от ЕС ще трябва да платят лихвите по общ заем в полза на Украйна, ако не се използва запорираното руско имущество. Това каза днес еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис на пресконференция след заседанието на европейските финансови министри в Брюксел.

Още: Северните и балтийските съюзници с общ оръжеен пакет за Украйна по новата инициатива на НАТО

Той поясни, че всички възможности за осигуряване на по-нататъшна подкрепа за Киев крият финансови, правни и политически предизвикателства. Еврокомисарят уточни, че днес е било обсъдено дали ЕС да изтегли общ заем, дали държавите сами да вземат такъв заем и да го предоставят на Киев, или да се използва руското имущество под запор. По неговите думи, ако Украйна получи средства от европейския бюджет, Европейската комисия ще се наложи да промени представеното наскоро предложение за бюджетната рамка в следващите седем години.

Фон дер Лайен: Имаме 3 варианта как да продължим финансовата помощ за Украйна

Всички държави от ЕС днес се съгласиха да се осигури необходимата подкрепа за Украйна спешно, посочи Домбровскис. Той добави, че скоро ЕК ще представи писмено предложение за възможните следващи стъпки.

Москва заплаши Белгия с последици, ако изземе запорираното руско имущество