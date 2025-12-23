Рюте: Путин не се плаши от тежки загуби. Германия: Примирие няма да значи край на заплахата

Войната в Украйна показа готовността на Путин да приеме тежки загуби, според оценките около 1,1 милиона руски войници са били убити или ранени до момента на фронта. Военните разходи на Русия, които Русии продължава да прави, са доказателство за заплахата, която представлява Путин - Москва сега отделя повече от 40% от държавния си бюджет за войната. Това каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от ДПА.

За да не си и помисли Путин да нападне НАТО, превъоръжаването на нейните членки трябва да се случи бързо. В противен случай, според оценките на разузнаването, ситуацията може да стане опасна още през 2027 г., добави той.

В същото време германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че Русия може да използва евентуално примирие в Украйна, за да ускори подготовката си за атака срещу НАТО, и призова отбранителния алианс да бъде готов за такъв сценарий, съобщи още ДПА.

Сигурността в Европа ще зависи от Русия за дълго време напред, каза той, добавяйки, че Москва може да бъде държана на разстояние само "от позиция на сила, единство в рамките на Алианса и способни въоръжени сили".

Ако руската армия постигне траен военен успех в Украйна, „това ще представлява сериозна заплаха за НАТО“, предупреди Вадефул. Само поради тази причина - подкрепата за Украйна - остава един от собствените интереси на Германия в областта на сигурността, добави той.

Москва твърди, че е готова за преговори, но това не е същото като истинска готовност за мир. "Досега не сме видели такова нещо", подчерта Вадефул.

