С опорка "православие": Русия атакува с всички сили патриарх Вартоломей

13 януари 2026, 06:32 часа 207 прочитания 0 коментара
Руската служба за външно разузнаване (СВР) нарече Вселенския патриарх Вартоломей "антихрист" и "въплъщение на дявола", който бил агент и ръководен от британските разузнавателни агенции. Това стана в изрично прессъобщение, разпространено от руското външно разузнаване.

В прессъобщението на СВР се сипят обвинения към патриарх Вартоломей (светско име Димитриос Архондонис), че е "въплъщение на дявола" и е "обсебен от идеята да изгони руското православие от територията на балтийските държави, като на негово място установи църковни структури, изцяло под контрола на Фанар (бел. ред. - исторически квартал в Константинопол)".

"Той е напълно подкрепен в това от британските разузнавателни служби, които активно подхранват русофобските настроения в европейските страни. По тяхно подстрекателство Вартоломей, затънал в смъртния грях на разкола, е намерил общ език с властите на балтийските държави в опит да посее раздор в руския православен свят", гласи основният акцент в обвиненията на СВР.

"Опирайки се на идеологически съюзници под формата на местни националисти и неонацисти, той се опитва да откъсне Литовската, Латвийската и Естонската православна църква от Московската патриаршия, като примамва техните свещеници и паство в марионетните религиозни структури, изкуствено създадени от Константинопол", се казва още в изявлението на СВР.

Припомняме, че точно ръководителят на СВР Сергей Наришкин беше публично унижен от Путин в навечерието на руската инвазия в Украйна - тогава Наришкин опита да намекне, че идеята не е добра, и беше буквално публично "тричан" от Путин.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Вартоломей Православие прибалтийски държави руска пропаганда война Украйна Московска патриаршия
