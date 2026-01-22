42% от чуждестранните наемници са загинали през първите четири месеца служба в руската армия. Това показват данните на украинския проект „Искам да живея“, получени чрез анализ на информация за дадените човешки жертви. „Тази цифра за пореден път показва, че никой от руските командири дори не мисли за личния състав. Особено ако този персонал е от „легионери“.

Пушечно месо

Наемниците се използват единствено като „пушечно месо“, което дори не се нуждае от много обучение“, се казва в доклада на проекта. През есента на 2025 г. руските медии, позовавайки се на данни от портала Lostarmour, съобщиха, че от украинска страна са убити над хиляда чуждестранни наемници, въпреки че година по-рано руското Министерство на отбраната съобщи, че са убити почти шест хиляди чужденци. В края на 2025 г. руските медии, базирайки се на предположения, рязко увеличиха броя на убитите чуждестранни наемници, сражаващи се от украинска страна, до 10 000.

Мы опубликовали имена уже тысяч погибших на войне оккупантов, в том числе и завербованных Россией иностранных граждан (см. хештег #наемники_ВС_РФ). Проанализировав имеющийся в нашем распоряжении массив информации, мы… pic.twitter.com/ADDxPbzIwH — Проект «Хочу жить» (@hochuzhit_com) January 22, 2026

