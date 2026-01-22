Войната в Украйна:

Само за 4 месеца: Близо половината от чуждестранните наемници в руската армия са мъртви

22 януари 2026, 14:30 часа 464 прочитания 0 коментара
42% от чуждестранните наемници са загинали през първите четири месеца служба в руската армия. Това показват данните на украинския проект „Искам да живея“, получени чрез анализ на информация за дадените човешки жертви. „Тази цифра за пореден път показва, че никой от руските командири дори не мисли за личния състав. Особено ако този персонал е от „легионери“.

Пушечно месо

Наемниците се използват единствено като „пушечно месо“, което дори не се нуждае от много обучение“, се казва в доклада на проекта. През есента на 2025 г. руските медии, позовавайки се на данни от портала Lostarmour, съобщиха, че от украинска страна са убити над хиляда чуждестранни наемници, въпреки че година по-рано руското Министерство на отбраната съобщи, че са убити почти шест хиляди чужденци. В края на 2025 г. руските медии, базирайки се на предположения, рязко увеличиха броя на убитите чуждестранни наемници, сражаващи се от украинска страна, до 10 000.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
руска армия руски наемници чуждестранни наемници война Украйна
