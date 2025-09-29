САЩ обмислят доставката на ракети "Томахоук" за Украйна

САЩ обмислят искането на Украйна да получи ракети "Томахоук" с голям обсег, за да отблъсне руските сили, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс, цитиран от Ройтерс. Украинският президент Володимир Зеленски е поискал от САЩ да продадат ракети "Томахок" на европейски държави, които да ги изпратят в Украйна. Ванс заяви в предаването "Фокс нюз сънди", че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще вземе "окончателното решение" дали да разреши сделката. "Разглеждаме редица искания от европейците", заяви Ванс.

Още: Зеленски лично помолил Тръмп за ракети "Томахоук", които го скараха с Байдън

Ракетите "Томахоук" имат обсег от 2500 км и биха били мощно оръжие в арсенала на Украйна в борбата ѝ срещу редовните руски атаки с ракети и дронове. Подобна доставка на оръжие почти сигурно ще бъде разгледана от Русия като ескалация на войната в Украйна, отбелязва ДПА. В миналото Тръмп е отхвърлял исканията на Украйна за използване на ракети с голям обсег, но е все по-разочарован от отказа на руския президент Владимир Путин да сключи мирно споразумение, предава БТА.

Още: С какви ракети Германия се готви да се пази от Путин? (ВИДЕО)

Ванс също така заяви, че руското нашествие в Украйна е в застой, като напоследък не са постигнати значителни териториални придобивки. "От самото начало на мандата си ние активно се стремим към мир, но руснаците трябва да се събудят и да приемат реалността. Много хора умират. Те нямат кой знае какво да покажат като резултат", подчерта той.

Още: САЩ преместиха военен кораб с ракети "Томахоук" близо до Черно море (ВИДЕО)