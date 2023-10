САЩ прехвърлят на Украйна хиляди конфискувани ирански оръжия и боеприпаси

Все още не е ясно какви законови правомощия ще използват САЩ, за да улеснят трансфера на оръжия, защото ООН изисква иззетите оръжия да бъдат унищожени или съхранявани, съобщава CNN, позовавайки се на американски служители.

Централното командване на САЩ вече е прехвърлило над един милион иззети ирански боеприпаси на украинските въоръжени сили. Прехвърлянето е извършено в понеделник, 2 октомври, се казва в прессъобщение на CENTCOM. Там се уточнява, че американското правителство е придобило тези боеприпаси на 20 юли 2023 г. чрез искове за гражданска конфискация на Министерството на правосъдието срещу Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран.

Министерството на правосъдието на САЩ обяви през юли, че е поискало конфискация на „над 9 000 пушки, 284 картечници, около 194 ракетни установки, над 70 противотанкови управляеми ракети и над 700 000 боеприпаси“, иззети от Иран. Въпросните боеприпаси са били конфискувани от Военноморските сили на САЩ от транзитния кораб без гражданство MARWAN 1 през декември 2022 г. След това са били прехвърлени от IRGC на хусите в Йемен в нарушение на Резолюция 2216 на Съвета за сигурност на ООН, се посочва в съобщението.

ОЩЕ: НАТО: Съюзниците на Киев изчерпват боеприпасите, производството трябва да се увеличи

В същото време администрацията на президента Байдън от месеци обмисля как законно да изпрати на украинците оръжия, съхранявани в складовете на Централното командване на САЩ (CENTCOM) в Близкия изток. Отбелязва се, че служители на Министерството на правосъдието и Министерството на отбраната работят заедно, за да намерят законен път за изпращане на тези оръжия в Украйна.

Припомняме, че на 2 октомври Пентагонът се обърна към Конгреса на САЩ с молба да увеличи финансирането за помощта за Украйна, тъй като в противен случай може да има проблеми с нейните доставки. Американското министерство на отбраната изчерпва средствата за подмяна на оръжията, които бяха прехвърлени в Украйна и е било принудено да забави снабдяването на някои американски войски.

ОЩЕ: Военният комитет на НАТО: 300 000 войници ще ни стигнат в случай на конфликт с Русия

The United States will hand over to Ukraine thousands of Iranian weapons and ammunition seized on the way to Yemen.



The US Central Command intends to announce this as early as this week, CNN reported. pic.twitter.com/XZTEE4nqDn