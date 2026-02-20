Спорт:

Унгарският режисьор Дьорд Палфи ще бъде начело на Международното жури на 30-ия София Филм Фест

Унгарският режисьор Дьорд Палфи ще бъде начело на Международното жури на 30-ия София Филм Фест. Той е сред най-разпознаваемите и оригинални гласове в съвременното европейско кино. Роденият в Будапеща Палфи е автор с ярък стил, познат с необичайния си кинематографичен език, който провокира както критиците, така и публиката.

Снимка: София Филм Фест

Дебютният му пълнометражен филм "Хлъц" ("Hukkle") привлича вниманието на международната филмова общност, като впечатлява с почти пълната липса на диалог и с внимателно изградената звукова и визуална среда. Филмът печели награди от цял свят и поставя Палфи сред новите надежди на европейското авторско кино. Същинският пробив идва с провокативния филм "Таксидермия" ("Taxidermia") – сюрреалистична и визуално ексцентрична история за три поколения мъже в Унгария. Международната му премиера е в програмата "Особен поглед" в Кан, като филмът придобива култов статус и затвърждава репутацията на режисьора като смел експериментатор.

Първите му три пълнометражни филма са били представяни в програмите на София Филм Фест през 2003, 2007 и 2010 – "Не съм твой приятел" ("I’m Not Your Friend"). Сред останалите му значими проекти са "Окончателна версия – дами и господа" ("Final Cut: Ladies and Gentlemen") – иновативен филмов колаж, съставен от стотици класически киноцитати, както и "Гласът на Бога" ("His Master’s Voice"), вдъхновен от творчеството на полския писател Станислав Лем.

Филмите на Дьорд Палфи се отличават с изследване на границите на човешкото тяло, идентичността и социалните механизми, често чрез шокиращи, но дълбоко символични образи. Неговият стил комбинира черен хумор, гротеска и философска дълбочина, превръщайки творбите му в силно въздействащи кинопреживявания.

Снимка: София Филм Фест

На 30-ия СФФ Дьорд Палфи ще представи най-новия си филм "Кокошка" ("Hen"), показан премиерно в програмата на Сан Себастиан. Една авантюристична и дръзка черна кокошка успява да избяга от птицеферма и след много перипетии "по пътя", намира убежище в двора на западаща закусвалня. Там тя открива любовта, противопоставя се на йерархията и се бори да защити яйцата си. Нейният забавен, трогателен стремеж към майчинство отразява символично борбите и компромисите, които са неизменна част от човешкия живот.

"В "Кокошка" си поиграх с идеята за това какво се случва, когато човешката история не е в центъра на сюжета. Едно от най-големите предизвикателства при създаването на този филм беше решението да се работи с истински животни, а не с компютърна графика или изкуствен интелект. Това е филм за органична, истинска кокошка", споделя Палфи.

Дьорд Палфи ще получи Специалната наградата на София Филм Фест за своя индивидуален и изключително оригинален принос към изкуството на киното.

Яна Баярова
Яна Баярова
