Българин се превърна в най-младия тенисист с ATP точки

15-годишният Теодор Давидов направи първите си стъпки в професионалния тенис, като спечели първите си точки и се превърна в най-младия играч в световната ранглиста на АТР. Роден в България, но състезаващ се за САЩ, той вече е познат като „момчето без бекхенд“. Неговият уникален стил – удряне на форхенд от двете страни, сменяйки ръцете си – често става сензация в социалните мрежи и предизвиква дебати сред експертите за това дали може да му донесе успех на професионално ниво.

Теодор Давидов – 15-годишният тенис феномен без бекхенд

На ITF турнира в Нейпълс, Флорида, Давидов премина квалификациите и демонстрира впечатляваща форма. В първия мач от основната схема той победи №528 в света Йон Шперле (Германия) с 7:5, 6:4, а след това надигра бразилеца Кару Сел (№668 в АТР) с 6:3, 6:4. Така, на 15 години и 5 месеца, Тео се класира за четвъртфиналите и вече е официално най-младият играч с АТР ранкинг. Колко точки ще спечели и къде ще се позиционира зависи от напредъка му в турнира.

Началото на пътя му

Давидов се мести в САЩ, когато е едва на година и половина. На 11 години родителите му го завеждат в Брейдънтън, Флорида, град с богати тенис традиции, където започва по-интензивна подготовка. Още като малък той тренира с топка, закачена на връв, за да развие координация и с двете ръце. Това му позволява да удря форхенд и с лявата ръка, създавайки своя характерен стил. Той напомня на ранните години на Рафаел Надал, който също тренирал двуръчен форхенд, докато чичо му Тони забелязал потенциала на левия му форхенд.

„Хора, които не са ме виждали да играя, често критикуват стила ми“, признава Давидов. Сред младите таланти само той и Лукас Ерера използват подобен подход.

Преходът към професионалния тур обаче е предизвикателство: топката се движи много по-бързо, а времето за смяна на ръцете и захвата е ограничено. Специалистите предупреждават, че въпреки потенциалното предимство, липсата на бекхенд може да се окаже техническо ограничение.

Въпреки критиките, Давидов е решен да преследва мечтата си. В интервю за Babolat той заявява: „Целта ми е да стана най-великият тенисист на всички времена.“ Със своя уникален стил и вече впечатляващи постижения, Теодор Давидов се очертава като обещаващо име в световния тенис – пример за това как иновацията и упоритият труд могат да комбинират талант и оригиналност.

