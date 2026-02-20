Похвали сам себе си и поиска пари: Как протече първата среща на Съвета за мир на Тръмп (СНИМКИ)

Как протече учредителната среща на Съвета за мир на Доналд Тръмп, която бе председателствана лично от американския президент вчера във Вашингтон? Малко ясни цели бяха очертани на нея и всичко се въртеше около Тръмп, казва в свое обобщение за събитието "Ню Йорк таймс".

Стари оплаквания и познати шеги

Ето как описа срещата американското издание: "Приличаше на Общото събрание на ООН, като всичко в него се върти около Доналд Тръмп. Той разказваше невероятни приказки, пускаше познати шеги. Накара хората да платят пари за нещо, което е нарекъл на себе си. Похвали филма на жена си. Разби враговете си. Изказа стари оплаквания. Похвали сам себе си. Доведе водещи членове на правителството си и след това се остави да го поздравят."

Голямата новина от срещата е, че Тръмп обеща САЩ да предоставят 10 млрд. долара помощ за Газа. Той не уточни откъде ще дойдат тези пари и дали ще бъдат отпуснати с одобрението на Конгреса.

"Не можете да действате така с мен"

От своя страна "Вашингтон пост" коментира, че Тръмп описа Съвета си като водещ световен орган за международен мир и хармония. "Смятам, че това е най-значимият орган, разбира се, по отношение на власт и престиж", заяви американският президент. "Никога не е имало нещо подобно, защото това са най-великите световни лидери. Почти всички приеха. Онези, които не (го направиха), и те ще (приемат). А някои се опитват да хитруват. Това няма да стане. Не можете да действате така с мен", добави още Тръмп, цитиран от вестника.

Изданието отбелязва, че са присъствали президентите на Индонезия и Аржентина, премиерът на Унгария и кралят на Бахрейн, а други държави членки са изпратили представители на по-ниско ниво. Редица европейски съюзници – почти всички от които отказаха да се присъединят към Съвета - изпратиха наблюдатели на заседанието.

Предимно репресивни и авторитарни лидери

Кои са участниците в Съвета, пита британският в. "Гардиън". И изброява - група от предимно репресивни и авторитарни световни лидери и техните пратеници. Много от държавите учредителки са управлявани от военни режими или диктатури, докато други се присъединяват, за да умилостивят Тръмп, пише вестникът, като посочва ранга на страните участнички в годишната класация за политически права и човешки свободи на "Фридъм хаус".

Опасенията са, че Тръмп се опитва да замени по-демократичната ООН със свой членски клуб, в който се плащат такси и който е управляван по капризите на един човек, посочва още изданието, цитирано от БТА.

47-минутен спектакъл на Тръмп

Първата среща на Съвета за мир беше съсредоточена основно върху самия Доналд Тръмп и оскъдна откъм конкретни подробности, пише и "Политико".

Около две дузини страни членки обещаха над 6,5 млрд. долара финансови дарения за инициативата на Тръмп, след неговия 47-минутен спектакъл на Тръмп, добавя изданието.

Въпреки че първата среща изглеждаше като щрих от поредния проект за суета на Тръмп, ангажиментите на няколко членове за възстановяването на Газа бяха конкретни. Финансовите обещания включват 1,2 милиарда долара от Обединените арабски емирства и 1 милион долара от Саудитска Арабия. Световната банка ще управлява даренията и ще ги разпределя под ръководството на Съвета за мир, каза ръководителят на финансовата институция Аджай Банга.

Първоначална инвестиция от около 1,25 милиарда долара ще бъде насочена към разчистването на мини, временното настаняване, охрана, медицински провизии и други нужди в палестинската територия.

По същата линия поне пет държави са осигурили военнослужещи за нови стабилизационни сили за Газа, каза американският генерал-майор Джаспър Джефърс. Две хиляди души са кандидатствали да се присъединят и към новата палестинска полицейска сила в Газа, добави българският дипломат Николай Младенов, върховен представител на Съвета за мир за Газа.

До 10 дни ще е ясно дали ще има американски удари срещу Иран

Доналд Тръмп си приписа заслугата за края на войната на Израел в Газа, но също така заяви, че до десет дни ще обяви дали ще бомбардира Иран, пише "Аксиос".

По време на изказването си на вчерашното заседание на Съвета за мир той повтори твърдението си, че е сложил край на осем войни от началото на втория си мандат, но не отбеляза, че администрацията му нанесе няколко високопрофилни удара и проведе военни операции на фона на предупреждения, че други страни може да са следващите, отбелязва още изданието.

Американският президент заплаши Мексико и Колумбия с удари и инвазия няколко пъти, като се обоснова с усилията на администрацията си да спре потока на фентанил и други наркотици към САЩ от Южна Америка.

"Аксиос" констатира, че от началото на януари, президентът е заплашил поне 11 държави с някаква форма на действие или намеса, като тук влиза и натискът върху Гренландия.