Муцунски се е обадил на новия външен министър: Предстои среща

Инициирана е двустранна среща между България и Северна Македония на ниво външни министри, която ще се проведе в следващия период. Новината съобщиха македонските медии "Макфакс" и Skopje1.mk. Информацията идва след телефонен разговор между министъра на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски с новоназначения министър на външните работи на Република България Надежда Нежински, който се е провел тази сутрин.

Муцунски е поздравил Нейнски

Министър Муцунски е отправи най-искрени поздравления по повод назначаването й и й пожела успех в изпълнението на поста.

По време на разговора той подчертал, че отношенията между двете страни трябва да се градят на принципите на добросъседство, приятелство и конструктивно сътрудничество.

Припомняме, че Надежда Нейнски пое поста министър на външните работи по време на официална церемония в МВнР във вчерашния ден.

В първото си изявление пред медиите при встъпването си в длъжност тя подчерта, че ще бъде гарантирана приемственост и стабилност във външната политика на България чрез последователно изпълнение на поетите международни ангажименти и защита на националните интереси. „България трябва да има последователна и активна външна политика, която да я прави предвидим партньор и да гарантира, че гласът ѝ се чува ясно във всички международни дебати“, заяви министър Нейнски. ОЩЕ: Муцунски: Коридор 8 е доказателство, че с България може да се разберем, когато искаме (ВИДЕО)